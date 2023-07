Tupi de Crissiumal é rebaixado para a Terceirona após empate e combinação de resultados na Série A2 do Gauchão

Equipe terá que disputar a terceira divisão do futebol gaúcho no ano que vem (Foto: Tupi de Crissiumal)

Na penúltima rodada da primeira fase da Série A2 do Gauchão, o Tupi de Crissiumal foi rebaixado para a Segunda Divisão do futebol gaúcho, conhecida como Terceirona. A equipe de Crissiumal precisava vencer seu jogo contra o Passo Fundo, no Estádio Rubro-Negro, no sábado à tarde, mas acabou empatando em 1 a 1. Com esse resultado, restava torcer para que o Veranópolis (VEC) fosse derrotado no domingo à tarde em seu confronto contra o Brasil, na cidade de Farroupilha.

No entanto, o VEC conseguiu uma vitória por 2 a 1 mesmo jogando fora de casa, o que selou o rebaixamento do Tupi com uma rodada de antecedência. O Veranópolis alcançou 14 pontos na tabela, enquanto o Tupi ficou com 9. Agora, resta apenas um jogo da fase de grupos entre as duas equipes, que acontecerá no próximo final de semana na Serra Gaúcha.

O Tupi enfrentou diversos problemas extracampo ao longo do ano de 2023, o que contribuiu para esse rebaixamento inédito. O time teve que estrear sem o mando de campo, atuando em Ijuí sem a presença de torcida. Apesar disso, teve um bom desempenho, chegando a figurar por várias rodadas na zona de classificação para a segunda fase. No entanto, uma punição do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por escalação irregular de um jogador, decorrente de um erro no setor jurídico que assessorava o clube, resultou na perda de seis pontos, comprometendo seriamente suas chances de permanência na competição.

