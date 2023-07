Pedágio solidário arrecada fundos para compra de enxoval no Hospital de Caridade de Três Passos

A iniciativa também se estendeu até Tiradentes do Sul, onde a ação solidária obteve sucesso ao arrecadar um total de R$ 3.444,95 (Foto: Prefeitura de Tiradentes do Sul)

Na última quinta-feira (06), foi realizado um pedágio solidário em comemoração aos 78 anos do Hospital de Caridade de Três Passos. A ação contou com a participação de voluntários e servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde, que se mobilizaram para arrecadar fundos destinados à compra de enxoval, mais especificamente roupas de cama, a fim de proporcionar maior conforto e bem-estar aos pacientes.

A iniciativa também se estendeu até Tiradentes do Sul, onde a ação solidária obteve sucesso ao arrecadar um total de R$ 3.444,95. Esse valor será fundamental para a aquisição dos itens necessários, que contribuirão para a melhoria da qualidade do atendimento prestado aos pacientes do hospital.

O pedágio solidário demonstrou a união da comunidade em prol do Hospital de Caridade de Três Passos e reforçou a importância de ações que visam o bem-estar daqueles que necessitam de cuidados médicos. O apoio e engajamento da população são essenciais para fortalecer a instituição e promover uma saúde cada vez melhor para todos.

