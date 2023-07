Fácil integra ChatGPT ao software jurídico Espaider

O uso da inteligência artificial para otimizar processos e agilizar o trabalho diário deixou de ser exclusivo de grandes corporações e, hoje, é um fator competitivo também para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas de todos os tamanhos. Neste novo cenário, a Fácil acaba de lançar no mercado uma nova funcionalidade para o sistema jurídico Espaider, que usa a IA para resumir documentos com rapidez e agilidade.

Com o Parker, a ferramenta de inteligência artificial da Fácil integrada ao ChatGPT, o advogado ou responsável jurídico pela empresa poderá sintetizar textos jurídicos de três formas diferentes. Em “Resumo geral”, é possível resumir documentos processuais, contratos, artigos científicos e uma diversidade de textos; o “Resumo que motivou o processo” serve para condensar informações de petições iniciais, por exemplo, e o “Resumo da linha de defesa adotada” tem foco em contestações.

Para utilizar este recurso, basta clicar no botão “Resumir documento” presente no cadastro do documento. Enquanto a inteligência artificial faz a síntese do texto, o usuário pode continuar sua navegação no software normalmente, já que o próprio sistema notifica na tela quando o resumo estiver pronto.

Esta primeira versão da nova funcionalidade do Espaider contempla documentos em pdf e não só em português, como também em outros idiomas. Isso significa que é possível solicitar via sistema o resumo de um documento em outra língua – e obter rapidamente o resultado em português.

“Com esta integração entre o Parker e ChatGPT, o processo de resumos diários de documentos, tão necessários aos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos das empresas, fica ainda mais prático e rápido. Nos testes realizados no Espaider, concluímos que o tempo de processamento por página varia entre 2 e 3,5 segundos. Ou seja, um documento de 20 páginas, por exemplo, demora aproximadamente um minuto para ficar pronto, em um resumo conciso e coerente em poucos parágrafos”, afirma Bruno Felipe Bauler, diretor executivo da Fácil.

Para mais informações, é só enviar um e-mail para [email protected]

Sobre a Fácil

Localizada em Blumenau (SC) e com clientes em todo o Brasil, a Fácil foi criada há mais de 30 anos, desenvolvendo soluções tecnológicas focadas na gestão de departamentos jurídicos de empresas e escritórios de advocacia. A empresa é conhecida pelo Espaider, sistema jurídico totalmente web, com recursos que atendem a todas as necessidades deste nicho de mercado.

O Espaider conta com diferenciais como integrações aos principais ERPs, emissão de relatórios, gestão de workflows, GED (Gestão de Documentos Eletrônicos), gestão de contratos, entre outros. Ágil e seguro, pode ser acessado por dispositivos móveis, a qualquer hora e lugar. Foi considerado em recente pesquisa da INTELIJUR - Inteligência Jurídica, como o sistema mais utilizado pelos departamentos jurídicos das organizações e pelos médios e grandes escritórios de advocacia.

Mais informações no site: https://facil.com.br