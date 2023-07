Investimentos em nuvem devem crescer 41%, aponta estudo de empresas de software

Um estudo divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), em parceria com a International Data Corporation (IDC), revelou que os investimentos em cloud devem experimentar um crescimento significativo no Brasil em 2023. De acordo com a pesquisa, espera-se um aumento de 41% nos gastos com serviços em nuvem em relação ao ano anterior, passando de US? 4,5 bilhões. Os valores devem ser aplicados em IaaS, computação em nuvem em que toda a infraestrutura, como servidores, rede e armazenamento é disponibilizada pela internet, e também PaaS, plataformas como serviço onde o ambiente de desenvolvimento e implantação de softwares e aplicativos são feitos de forma completa na nuvem.

Além disso, o estudo da ABES destaca que a pandemia de COVID-19 acelerou ainda mais a adoção da nuvem, à medida que as empresas buscaram soluções para facilitar o trabalho remoto e garantir a continuidade dos negócios. A necessidade de acesso seguro a dados e aplicativos de qualquer lugar fez com que muitas organizações migrassem para a nuvem, impulsionando o investimento nessa tecnologia.

"O mercado de software no Brasil deve avançar 4% este ano, enquanto o crescimento da computação em nuvem ultrapassa os 40%, o que demonstra que as empresas que já atuam no desenvolvimento de sistemas passam a aderir a cloud computing como estratégia de infraestrutura pela maior flexibilidade, escalabilidade e eficiência operacional", analisa Patrick Machado, CEO da DataEnv, empresa de infraestrutura em cloud privada.

Ainda de acordo com o executivo, com a capacidade de armazenar, processar e acessar dados de forma remota, a nuvem permite que as empresas reduzam custos, aumentem a colaboração e melhorem a velocidade de implementação de projetos. Esses benefícios têm impulsionado o crescimento do mercado de nuvem no Brasil.

O relatório da ABES também identificou outras tendências para o mercado brasileiro de software em 2023. Entre elas, destaca-se o crescimento esperado na área de inteligência artificial (IA) e análise de dados. Com a quantidade crescente de informações disponíveis, as empresas estão buscando maneiras de extrair insights valiosos e tomar decisões estratégicas com base nos dados. A IA e a análise de dados desempenharão um papel fundamental nesse processo, impulsionando o desenvolvimento de soluções avançadas e gerando oportunidades para as empresas do setor.

Além disso, a pesquisa ressalta a importância da segurança cibernética como uma área de investimento prioritária para as empresas. Com o aumento dos ataques cibernéticos e a crescente preocupação com a privacidade dos dados, as organizações estão buscando soluções de segurança robustas e confiáveis para proteger suas informações. Isso abre espaço para o crescimento das empresas de segurança cibernética e para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras nesse campo.

Diante dessas perspectivas, as empresas de softwares brasileiras estão reconhecendo a necessidade de investir em tecnologias como a computação em nuvem, inteligência artificial e segurança cibernética para se manterem competitivas e impulsionar seu crescimento. "A adoção dessas soluções tecnológicas não apenas oferece benefícios imediatos, mas também permite que as empresas estejam preparadas para os desafios e oportunidades do futuro", ressalta Patrick Machado, da DataEnv.