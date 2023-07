Potencial de investimento alemão no mercado de logística brasileiro é analisado

De acordo com o relatório "World Investment Report 2021" publicado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o Brasil é um dos principais destinos de investimentos estrangeiros diretos na América Latina. O país possui uma economia em crescimento e um setor de logística em constante expansão, o que representa uma oportunidade atrativa para investidores internacionais, incluindo a Alemanha.

Segundo dados da PWC, a Alemanha tem demonstrado interesse em investir no mercado logístico brasileiro. Segundo o texto, as empresas alemãs veem o Brasil como um mercado promissor devido à sua extensa malha rodoviária, portos estratégicos e a demanda crescente por serviços de transporte e armazenagem.

Além disso, o "The Global Competitiveness Report 2019" do Fórum Econômico Mundial, apontou que a Alemanha é reconhecida por sua eficiência logística, ocupando a primeira posição no ranking global. Essa expertise alemã poderia ser aproveitada no mercado brasileiro para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços de logística, tornando o setor mais competitivo.

Outro fator relevante é a presença de empresas alemãs já estabelecidas no mercado brasileiro de logística. A Hamburg Süd, empresa alemã de transporte marítimo, é um exemplo disso. A companhia tem atuado nos portos brasileiros e investe continuamente em infraestrutura com o propósito de atender às demandas do comércio internacional. Contudo, é importante considerar também os desafios e obstáculos que podem ser enfrentados pelos investidores estrangeiros no mercado brasileiro de logística.

Para Luis Campos, especialista do mercado de trade Brasil-Alemanha, há espaço para a Alemanha investir no mercado de logística brasileiro. O país apresenta um potencial atrativo devido ao seu tamanho, crescimento econômico e demanda por serviços logísticos. "A experiência alemã em eficiência logística e a presença de empresas já estabelecidas no setor são indicadores positivos para essa possibilidade. No entanto, é essencial que os investidores estejam cientes dos desafios e avaliem cuidadosamente as oportunidades e riscos antes de tomar decisões de investimento".