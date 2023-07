Agências utilizam IA para aumentar o faturamento de clientes

As agências de marketing estão cada vez mais adotando tecnologias de automação e inteligência artificial (IA) como uma forma de aumentar o faturamento de seus clientes. Essas ferramentas, antes consideradas promessas distantes, agora ocupam um espaço essencial nas empresas em todo o Brasil. No entanto, um estudo recente revela que muitas empresas ainda enfrentam desafios para extrair todo o potencial dessas tecnologias.

Uma pesquisa realizada pela empresa de software OTRS Group entrevistou 600 executivos entre março e abril deste ano. Os resultados, divulgados no estudo "OTRS Spotlight: IT Service Management 2023", revelam que 50% dos entrevistados alegam não ter tempo para aprender sobre ferramentas de automação e IA.

Apesar disso, o mercado brasileiro lidera no que diz respeito à automação de processos. Dos entrevistados, 52% já adquiriram algum tipo de ferramenta com o objetivo de reduzir custos (22%) e aumentar a satisfação dos clientes (19%). No entanto, surge a questão de como tornar essas iniciativas efetivas se os executivos afirmam não ter tempo para compreender as novas soluções disponíveis no mercado.

Experiência humana

Nesse cenário, as agências de marketing estão se reinventando. Elas desenvolvem ferramentas próprias ou se especializam na análise dos dados gerados por elas, trabalhando lado a lado com as organizações.

Andreas Bender, vice-presidente de Consultoria do OTRS Group, destaca que a IA e o aprendizado de máquina, por si só, não agregam valor aos negócios. Ele adverte que, sem a experiência humana para selecionar as ferramentas corretas entre uma infinidade de opções e implementá-las de forma personalizada em cada empresa, nada funcionará.

Liderança

A Prospecta, uma lead tech localizada em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, decidiu ouvir as necessidades de seus clientes. Ao compreender a falta de conhecimento dos gestores em relação às novas ferramentas disponíveis no mercado e a falta de tempo das equipes de marketing, a Prospecta desenvolveu o Cubo Suíte. Trata-se de um sistema de gestão com CRM incorporado, projetado para economizar tempo dos profissionais de vendas.

O Cubo Suíte nasceu com a missão de reduzir o tempo gasto pelos vendedores ao preencher o CRM. Muitas vezes, as informações se perdem por falta de familiaridade com o sistema, já que os profissionais não têm um conhecimento aprofundado das diversas funcionalidades das ferramentas disponíveis.

Agora, com a ajuda de automações e extensões, o Cubo Suíte permite que os vendedores acompanhem toda a jornada de compra dos clientes diretamente do WhatsApp Web, sem a necessidade de acessar o CRM.

David Borges, sócio da Prospecta e um dos idealizadores do Cubo, acredita que as empresas que insistem em manter processos manuais perderão eficiência, tempo e dinheiro. Ele afirma que aquelas que investirem em soluções de IA e automação manterão a liderança. Isso está diretamente relacionado à necessidade de entender como ajudar e facilitar a vida das equipes comerciais nessa tarefa.

Construtor de Landing Pages

O Cubo Suíte também é útil para as equipes de marketing. Com o uso de ferramentas de automação e inteligência artificial, a plataforma permite que até mesmo profissionais sem conhecimento aprofundado em programação possam construir Landing Pages (páginas para captação de leads) em poucas horas.

Além de reduzir em 94% o tempo de construção e otimização de páginas, que normalmente levariam até três dias para serem concluídas, o Cubo Suíte e reforça os dados apresentados pelo estudo OTRS Spotlight. De acordo com os executivos entrevistados, os principais benefícios das ferramentas de automação e inteligência artificial são a economia de tempo (23%), o crescimento acelerado da empresa (19%) e a redução de custos (18%).

Transformação

O próximo passo para a Prospecta é promover o programa de parceria do Cubo Suíte. A ferramenta surge como uma nova oportunidade para as agências, que podem utilizar tecnologias de automação e IA para aumentar o faturamento de seus clientes.

David Borges afirma que a automação e a IA não são o futuro, mas sim o presente, e serão protagonistas na transformação das agências de marketing no Brasil. À medida que as agências se adaptam e se reinventam para incorporar essas inovações, não apenas melhoram suas operações internas, mas também fornecem soluções valiosas que podem impulsionar significativamente o faturamento de seus clientes.