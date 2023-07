Token Loyalty Card DMCC tem o orgulho de apresentar Cleopatra, o primeiro clube de fidelidade do mundo em Web3 com várias marcas

Embarcando em uma jornada inovadora, o Cleopatra Club apresenta uma nova era de benefícios ao consumidor ao combinar o potencial da tecnologia de blockchain com a essência dos programas de fidelidade tradicionais.

Dimosthenis Manginas, Founder of The Cleopatra Club (Photo: Business Wire)

Inspirado em uma das figuras mais lendárias de todos os tempos, símbolo de charme, força e liderança, o Cleopatra Club apresenta um estilo de vida de luxo, beleza e bem-estar. Cada cartão de associado é um ativo digital que dá acesso a ofertas e experiências únicas de parceiros globais renomados.

O Cleopatra Club será lançado hoje e seus associados receberão um kit de boas-vindas a partir de 14de julho de 2023. Durante a terceira fase, os associados terão a opção de vender seus vouchers a colegas, diretamente ou através do mercado TLC. Esse atributo único não só aprimorará o valor do cartão de fidelidade, como também proporcionará flexibilidade para os associados monetizarem com os vouchers, gerando economias com o uso da plataforma.

Dimosthenis Manginas, fundador do Cleopatra, afirmou: "Nossa visão é trazer o mundo do clube de fidelidadeàera digital. Com o Cleopatra, estamos criando o primeiro de uma série de clubes temáticos desenvolvidos para mudar a maneira como o mundo interage com os cartões de fidelidade. Ao entrar na nossa inovadora plataforma de ganhos para todos, você levará sua experiência de luxo para outro patamar".

O Dr. John Anastasatos, famoso cirurgião plástico de Beverly Hills, Califórnia, adotou o Cleopatra Club desde cedo: "A plataforma Cleopatra representa um novo paradigma em luxo e exclusividade. Tenho o prazer de anunciar que estou oferecendo um desconto exclusivo para meus serviços de cirurgia plástica aos primeiros mil membros que se cadastrarem no Cleopatra".

A pré-venda do Cleopatra Club já está acontecendo, oferecendo a oportunidade de assegurar um lugar nesse programa de fidelidade divisor de águas. Para saber mais e se cadastrar na comunidade do Cleopatra, acesse https://thecleopatra.club.

O "Token Loyalty Card DMCC" é pioneiro em programas de fidelidade baseado em blockchain, oferecendo acesso seguro e transparente a diversos benefícios por meio de tokenização. Para saber mais, acesse https://thetlc.club.

