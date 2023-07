Inclusão e diversidade são práticas de ESG e essenciais para as organizações

Inclusão e diversidade foram temas debatidos durante evento realizado pelo IQA - Instituto da Qualidade Automotiva, em homenagem ao mês de visibilidade e ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ celebrado nesta quarta-feira (28.06). O encontro, que reuniu colaboradores, abriu espaço a reflexões sobre a importância de criar ambientes corporativos inclusivos, onde pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, se sintam respeitadas e valorizadas.

O superintendente do IQA, Alexandre Xavier, afirmou que o compromisso em fomentar a igualdade de oportunidades e o respeito à diversidade transcende a responsabilidade social individual e tornou-se um elemento fundamental para o desenvolvimento sustentável das organizações. "As empresas precisam estar atualizadas e acompanhar as mudanças que ocorrem na sociedade. A inclusão e a diversidade são questões ligadas às práticas de ESG, desempenhando um papel fundamental no sucesso das organizações", afirmou Xavier.

A mesma visão foi compartilhada por Guilherme Nascimento, especialista em diversidade e inclusão na Volkswagen do Brasil, que também participou do evento. Ele defendeu que a indústria automotiva nacional enfrenta uma série de desafios em relação à pluralidade de pessoas. Muitas empresas do setor ainda não entenderam sobre a importância de promover um debate abrangente sobre a inclusão de grupos historicamente excluídos.

“Isso não se limita apenas à causa LGBTQIAPN+, mas também abarca questões como machismo, racismo, capacitismo, intolerância religiosa, entre outras. Os agentes de influência, como o IQA, e as lideranças na cadeia de valor automotiva, precisam enfatizar essas pautas e garantir que sejam incorporadas em suas práticas e políticas”, completou Nascimento.

IQA D&I

Em 2022, o Instituto da Qualidade Automotiva deu início ao projeto IQA D&I, sigla para diversidade e inclusão, cujo objetivo é garantir uma política de gestão de pessoas mais inclusiva na entidade e ações para conscientizar os seus colaboradores e fornecedores. Antes disso, o IQA já havia dado um passo importante pela equidade e tornou-se a primeira entidade do setor automotivo a assinar os Princípios de Empoderamento da Mulher da ONU Mulheres, demonstrando o seu comprometimento com a ampliação da participação feminina nesse setor.

Alexandre Xavier explica que a instituição vai continuar desenvolvendo iniciativas para promover a igualdade de oportunidades para os grupos minoritários. “Vamos mostrar para o setor automotivo o papel que a qualidade tem dentro deste contexto da diversidade e inclusão.”, afirmou o superintendente.

“Essas iniciativas internas estão perfeitamente alinhadas com tudo aquilo que apoiamos as empresas do setor a realizarem por meio do IQA DS, uma área do Instituto da Qualidade Automotiva que oferece soluções para auxiliar organizações de todos os tamanhos no aprimoramento sustentável nos âmbitos social, ambiental e de governança. Afinal, não faria sentido oferecermos para o setor algo que não aplicamos internamente.”, completou.

Momento de troca

Durante o evento, foram promovidas apresentações realizadas pelos colaboradores do IQA, com o objetivo de esclarecer aos participantes a origem e o significado do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Além disso, foram abordados os significados de cada letra presente na sigla, visando proporcionar um entendimento mais inclusivo. Alguns dos presentes aproveitaram a oportunidade para compartilhar suas histórias pessoais e experiências enquanto membros da comunidade LGBTQIAPN+ e amigos ou familiares de pessoas pertencentes ao grupo.