Inscrições para mil bolsas de estudo em TI são prorrogadas

As inscrições para a formação 100% gratuita em programação do zero da Cubos Academy foram prorrogadas até o dia 31 de julho. Esta é mais uma iniciativa para os que sonham em trabalhar na área de tecnologia, que podem ter acesso a uma bolsa integral para se formar como desenvolvedores back-end, prontos para atuar no mercado de tecnologia, cujas vagas seguem em alta no Brasil. No total, estão sendo oferecidas 1.000 bolsas de estudo e esta ação é uma iniciativa do iFood com a Cubos Academy, voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, especialmente mulheres e pessoas negras.

Para garantir a bolsa é necessário participar do processo seletivo e entrevista, ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e renda mensal de até 2,5 salários mínimos per capita. Além disso, como forma de incentivo, duas turmas serão destinadas exclusivamente a mulheres e pessoas pretas, sendo que cada recorte social contará com 250 vagas. As outras 500 vagas são destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da edtech. O processo de seleção conta com breves etapas. Primeiro, os candidatos preenchem o formulário de inscrição. Depois, será realizado um exercício prático de lógica da programação. Nesta fase, todos os candidatos já terão realizado um curso preparatório fornecido gratuitamente, ou seja, não é necessário ter conhecimento prévio em programação. Por último, a equipe da Cubos Academy fará uma entrevista individual.

A formação tem duração de 30 semanas e conta com aulas teóricas de segunda e quarta-feira, das 15h às 18h; e de segunda a sexta-feira, das 20h às 21h30, as aulas são práticas. Os alunos contarão com mentoria ao vivo para que seja possível tirar dúvidas sempre que necessário. Além disso, a edtech disponibiliza um time voltado para a experiência e empregabilidade do estudante e um canal na plataforma Discord para dúvidas e interação entre alunos.

“O maior objetivo que temos dentro da Cubos Academy é transformar realidades por meio da educação. Mais uma vez, estamos felizes em poder garantir que mil vidas sejam impactadas pelo conhecimento em tecnologia. Dessa vez, teremos bolsas sendo concedidas para formar pessoas até o final do ano de 2023 e estamos muito animados para acompanhar esse processo de transformação e aprendizado dos alunos’’, explica José Messias Júnior, CEO da Cubos Academy.

O curso garante toda a base de programação, explicando desde o início todos os conceitos básicos e introdutórios. Sendo assim, não há qualquer pré-requisito para quem quer participar desta turma. As aulas utilizarão como linguagem específica para programação: JavaScript com Node.js. Além da bagagem técnica imprescindível para a formação de um profissional pronto para trabalhar como programador Back-end, outros tópicos exigidos pelo mercado serão apresentados nas aulas, tais como comunicação escrita e verbal, negociação, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), LinkedIn e preparação para entrevistas de emprego.



Última turma do programa acabou de se formar

No final de maio deste ano, 67 entregadores e entregadoras de delivery se formaram no curso de Desenvolvimento Back-End, ministrado pela Cubos Academy por meio do Potência Tech. Este é o mesmo curso oferecido neste programa de 1.000 bolsas.

Foram 540 horas de aulas em programação, sendo 50% de atividades e desafios práticos, além de dicas de soft skills e mentorias. Até o momento, 12% dos estudantes já conseguiram emprego em tech antes mesmo do término do curso.

Entre os formandos, está Amanda Aguiar Silva: “O curso me apresentou uma visão nova do futuro. Possibilidades que antes eu não visualizava e agora eu sei que existem. Isso vai impactar não só a mim, mas as pessoas que me cercam. Vou poder transmitir a elas tudo isso que aprendi, que foi não só a parte técnica, mas também encarar os desafios, o autoconhecimento, o trabalho em equipe e como isso vai mudar toda minha vida daqui para a frente. Como mulher, tive poucas referências de identificação. Sentimos carência de ver mais mulheres pretas na área de tecnologia. E espero que daqui em diante eu me torne uma referência, porque foi difícil, mas consegui chegar até aqui”, comemora a entregadora.

As bolsas integrais disponíveis contam com valor de mercado superior a R$ 10 mil. O principal objetivo do programa é favorecer a injeção de novos profissionais de TI no setor e impulsionar o acesso à educação especializada de qualidade, além de estimular mulheres e negros a integrarem na área por meio das vagas previamente selecionadas para esse público.