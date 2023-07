Alocações de ativos alternativos se recuperam da crise da pandemia na América Latina — Relatórios Preqin

LONDRES, July 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preqin , líder global que capacita a comunidade de ativos alternativos com dados e insights essenciais, publicou seu relatório Captação de recursos na América Latina: um guia para levantar capital .



O relatório conclui que, apesar dos pools de capital relativamente menores da América Latina e das alocações limitadas em ativos alternativos, há oportunidades de captação de recursos na região principalmente para fundos de pensão, indivíduos com alto patrimônio líquido (HNWIs) e Family Offices. Além disso, de acordo com os analistas da Preqin, há espaço para que investimentos alternativos atinjam – e potencialmente superem – os níveis pré-pandêmicos devido a mudanças nos limites regulatórios, necessidade de retornos mais altos e um aumento geral na acessibilidade dos ativos alternativos na região.

A pandemia provocou uma queda temporária da atividade na região, mas o crescimento voltou. A alocação total em ativos alternativos rastreados pela Preqin de todos os investidores da América Latina atingiu US$ 100,7 bilhões no final de 2022, ante US$ 96,4 bilhões em 2021.

O private equity assume a liderança

Olhando para as classes de ativos específicas, os aumentos de alocação pós-pandemia foram mais fortes em private equity, que foi de 53% no final de 2021, subindo para US$ 32,8 bilhões, e mais 8% no final de 2022, subindo para US$ 35,4 bilhões. Isso se deveu, em parte, ao forte desempenho da classe de ativos. A dívida privada triplicou, passando de US$ 3,6 bilhões no fim de 2020 para US$ 15,2 bilhões no fim de 2022. No entanto, o setor imobiliário permanece na metade de sua alocação agregada pré-pandemia, em US$ 20,9 bilhões no final de 2022, e a infraestrutura e os recursos naturais ainda não se recuperaram aos níveis pré-pandemia.

Potencial inexplorado de captação de recursos por meio de fundos de pensão e patrimônio privado

Os mercados da América Latina apresentaram uma volatilidade significativa nos últimos anos como resultado da deterioração das condições políticas e macroeconômicas. Já existem oportunidades para impulsionar a captação de recursos por meio de fundos de pensão e investidores de riqueza privada e as mudanças regulatórias e a crescente demanda dos investidores prometem impulsionar essa tendência ainda mais.

O relatório da Preqin constatou que 62% dos ativos sob gestão (AUM) de investidores da América Latina com compromissos de investimentos rastreados em ativos alternativos pertencem a fundos de pensão públicos e privados. Investidores com histórico de investimentos alternativos rastreados de pelo menos 10 compromissos de investimentos em fundos registrados na Preqin mostram que os fundos de pensão públicos e privados são uma fonte importante de capital e já estão dispostos a trabalhar com gestores de fundos internacionais.

A riqueza privada, incluindo family offices e gestores de patrimônio, apresenta outra oportunidade na América Latina. Dito isso, os gestores de fundos que buscam levantar fundos de investidores de patrimônio privado na região precisarão de uma estratégia para obter o reconhecimento do nome, a presença regional e a formação de investidores sobre investimentos em ativos alternativos.

Cameron Joyce, vice-presidente sênior e chefe de Private Equity da Preqin diz: "Os fundos de pensão da América Latina mantêm um forte apetite por exposição global ao capital privado. Já há uma lista completa de GPs internacionais que estão aproveitando esse fato para comercializar suas ofertas na região. O cenário econômico doméstico difícil aumentou ainda mais a demanda por diversificação internacional, mas os fluxos de saída relacionadosàpandemia restringiram o montante de capital que pode ser destinadoàimplementação."

Captação de Recursos da Preqin na América Latina: Um guia para levantar capital – informações adicionais:

México : Os fundos de pensão no México continuam sendo um ponto relativamente positivo para a captação de recursos na região devido a alocações relativamente baixas e demografia favorável que estão levando a uma forte entrada de capital.

: Os fundos de pensão no México continuam sendo um ponto relativamente positivo para a captação de recursos na região devido a alocações relativamente baixas e demografia favorável que estão levando a uma forte entrada de capital. Chile :O Chile aumentou seus limites de alocação de ativos alternativos em todas os fundos de pensão em 2020. No 1º trimestre de 2023, a média de fundos de pensão chilenos ainda está abaixo do limite de alocação dos ativos alternativos. Há muitas mudanças possíveis no horizonte para o país, mas continua sendo um mercado que vale a pena considerar.

:O Chile aumentou seus limites de alocação de ativos alternativos em todas os fundos de pensão em 2020. No 1º trimestre de 2023, a média de fundos de pensão chilenos ainda está abaixo do limite de alocação dos ativos alternativos. Há muitas mudanças possíveis no horizonte para o país, mas continua sendo um mercado que vale a pena considerar. Fundos de compra: Os fundos de compra são favorecidos no Chile, Colômbia e Peru. As atuais alocações de ativos alternativos dos sistemas de previdência dos países mostram uma tendência para investimentos em private equity de aquisição.

Os fundos de compra são favorecidos no Chile, Colômbia e Peru. As atuais alocações de ativos alternativos dos sistemas de previdência dos países mostram uma tendência para investimentos em private equity de aquisição. Patrimônio Privado: Os investidores em patrimônio privado na região preferem o private equity e, no mundo todo, os investidores em patrimônio privado tendem a ser aqueles que estão subalocados na classe de ativos. A alocação global de private equity dos family offices em investimentos de private equity é de 27%, com uma meta de 29%, muito maior do que outros tipos de investidores.

