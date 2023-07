Câmara entrega Prêmio Mulheres na Ciência nesta tarde

A Câmara dos Deputados, por meio da Segunda-Secretaria, realiza nesta quarta-feira (5) a solenidade de entrega do Prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburger 2023. O evento está marcado para as 16 horas, no Salão Nobre.

A premiação, criada em 2021, é concedida anualmente a três cientistas que se destacam por suas contribuições para a pesquisa nas áreas de ciências exatas, ciências naturais e ciências humanas. As vencedoras foram escolhidas em votação direta e secreta por um conselho deliberativo.

As escolhidas deste ano são:

Deborah Carvalho Malta - formada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com mestrado em Saúde Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa - Instituto de Higiene e Medicina Tropical em avaliação em saúde. É professora do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais.

Eliete Bouskela - graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em Biofísica e doutorado em Fisiologia pela mesma instituição. É professora titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Luciane Bisognin Ceretta - formada em Enfermagem e Administração de Empresas, a pesquisadora é mestre em Saúde Pública e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, de onde é reitora atualmente.

Prêmio

O Prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburger é conferido pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e consiste na concessão de diploma de menção honrosa às agraciadas.

O nome dado ao prêmio é uma homenagem a Amélia Império Hamburger (1932-2011), física, professora, pesquisadora e divulgadora científica brasileira.

Graduada pela então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Amélia concluiu em 1960 o mestrado na Universidade de Pittsburgh (EUA) e foi coautora de artigo científico publicado no primeiro número da revista Physical Review Letters, de 1958.

Além de outras conquistas, Amélia participou da criação da Sociedade Brasileira de Física.