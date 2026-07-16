Quinta, 16 de Julho de 2026
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Lei cria Semana Nacional da Ética e da Cidadania

Nova norma publicada nesta terça teve origem em projeto da Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/07/2026 às 09h05
Lei cria Semana Nacional da Ética e da Cidadania
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A primeira semana de maio passará a ser dedicada, em todo o país, à promoção da ética, da cidadania e do combate à corrupção. É o que prevê a Lei 15.467/26 , publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (14), que cria a Semana Nacional da Ética e da Cidadania.

Durante essa semana, órgãos e entidades da administração pública, instituições de ensino públicas e privadas, entidades de classe e da sociedade civil organizada, bem como emissoras de rádio e TV, poderão:

  • Promover ações para divulgar e estimular a importância de valores éticos e morais, o exercício da cidadania e as ações de combate a todas as formas de corrupção;
  • Debater e difundir as experiências de cada instituição ou entidade; e
  • Realizar campanhas didáticas sobre princípios éticos, morais e de cidadania.

Projeto da Câmara
A nova norma teve origem no Projeto de Lei 162/24, do deputado Raniery Paulino (Republicanos-PB), aprovado pela Câmara e pelo Senado .

"Essa iniciativa já encontra eco na sociedade, somando-se a outras leis, estaduais e municipais, normas públicas e privadas adotadas", afirmou Paulino.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 50 segundos

Comissão aprova projeto que prevê multa para quem dificultar matrícula de aluno com deficiência

Proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 53 segundos

Comissão aprova projeto que garante escolta policial para mulher denunciar agressor

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 57 segundos

Medida provisória cria linhas de crédito para produtores rurais afetados pelo clima e pela queda de preços

A MP permite que os bancos prorroguem por até 30 dias o vencimento das parcelas das operações de crédito de produtores que estavam adimplentes até ...
Câmara Há 35 minutos

Lei cria Dia Nacional da Capoeira

Norma surgiu de projeto aprovado na Câmara dos Deputados

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que permite a municípios inadimplentes manterem convênios com a União

O texto ainda será analisado pelo Plenário; para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
20° Sensação
3.72 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sexta
27° 15°
Sábado
27° 19°
Domingo
29° 18°
Segunda
29° 17°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Trânsito Há 12 minutos

Motociclista fica ferida em acidente na BR-468, em Três Passos
Consulta Popular Há 13 minutos

Consulta Popular vai definir investimentos de mais de R$ 2 milhões para a Região Celeiro
Tecnologia Há 23 minutos

Software odontológico gratuito atinge mais de 8.500 usuários
Câmara Há 23 minutos

Lei cria Dia Nacional da Capoeira
Economia Há 23 minutos

Aeronaves, óleo, café e carne estão fora do tarifaço imposto pelos EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 +0,46%
Euro
R$ 5,84 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,547,60 -0,31%
Ibovespa
174,606,94 pts -0.8%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7066 (15/07/26)
12
14
30
47
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3736 (15/07/26)
03
04
06
07
08
09
11
12
14
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias