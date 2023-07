Ex-deputado federal Chico Ferramenta morre aos 64 anos

Chico Ferramenta no período em que foi deputado federal - (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

O ex-deputado federal Chico Ferramenta (PT-MG) morreu nesta terça-feira (4), aos 64 anos. Ex-prefeito de Ipatinga (MG), ele estava internado em decorrência de problemas respiratórios e renais desde 22 de junho em um hospital do município mineiro.

Francisco Carlos Delfino, conhecido como Chico Ferramenta, foi deputado federal de 1995 a 1997, quando renunciou para assumir a prefeitura de Ipatinga. Na Câmara dos Deputados, ele foi titular da Comissão de Minas e Energia.

Ele ainda governou o município de 1989 a 1992 e de 2001 a 2004. Foi também deputado estadual em Minas Gerais de 1987 a 1988, sendo líder da bancada petista na Assembleia Legislativa.

Profissional técnico e metalúrgico, Chico Ferramenta foi líder sindical dos empregados da siderúrgica Usiminas nos anos 1980 e presidente regional da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Vale do Aço em 1986. Era casado com a também ex-prefeita de Ipatinga e atual vereadora, Cecília Ferramenta (PT).

Nota de pesar

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou nota de pesar pela morte do ex-parlamentar. "Chico Ferramenta foi um grande líder sindical, prefeito de Ipatinga, deputado estadual e federal de Minas Gerais. Mas, antes de tudo, um exemplo de dedicação de uma vida ao povo brasileiro", diz trecho da nota. "Sua trajetória é um exemplo de força de vontade por um mundo mais justo e igualitário."