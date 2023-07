Com mais de 6.000 baforadas, o Power Alpha libera você do inconveniente de ter que recarregar seu vape

A SMOORE tem se fortalecido com sua solução pioneira, o Power Alpha - uma solução sem necessidade de recarga que oferece mais de 6.000 baforadas e que, consequentemente, cria uma "experiência de vaping mais conveniente". O Power Alpha apresenta várias tecnologias de ponta que lidam com os problemas irritantes que os usuários de produtos descartáveis enfrentam - uma bateria de curta duração e o incômodo da recarga.

A bateria de alta densidade do Power Alpha, produzida com materiais inovadores para os eletrodos positivo e negativo, atinge uma capacidade maior de bateria de 2.000 mAh com o mesmo tamanho, uma atualização significativa das baterias de 950 mAh típicas, encontradas em dispositivos de 3.000 baforadas.

O que torna o Power Alpha exclusivo é seu potencial eletromecânico estabilizado, alcançado por uma película de Interfase de Eletrólito Sólido (SEI) estável e aprimorada. Isso reduz significativamente a taxa de descarga automática, tornando o Power Alpha o líder do setor em retenção de energia. Ele apresenta uma perda de energia excepcionalmente baixa, de apenas 1% em seis meses e 3% em um ano, muito longe das baterias padrão que perdem 25% de energia por ano. Isso garante a vida útil mais longa do setor para o Power Alpha.

Um vaper de longa data dos EUA sugeriu que o Power Alpha é perfeito para usuários em movimento, especialmente para turistas. O Power Alpha é a escolha perfeita se você deseja uma experiência de vaping de 6.000 baforadas ininterruptas, sem o estresse de ficar sem energia quando não há lugar para fazer a recarga.

Sobre a FEELM

Como uma das principais marcas de tecnologia da SMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Aproveitando o poder da tecnologia de aquecimento de bobina de cerâmica e da autêntica tecnologia de reprodução de sabor, a FEELM combina inovação e eletrônica para oferecer a melhor sensação e uma experiência de vaporização premium.

Sobre a SMOORE

Fundada em 2009, a SMOORE é líder mundial em soluções de tecnologia de atomização, abrangendo produtos de risco reduzido, tecnologias de atomização médicas, farmacêuticas e de beleza. Com pesquisa interdisciplinar de atomização e um portfólio diversificado de produtos, a SMOORE está empenhada em se tornar uma plataforma avançada que aspira tornar a vida melhor.

Com investimento contínuo em P&D e capacidade de fabricação de primeiro nível, a SMOORE possui 14 centros de pesquisa de tecnologia no mundo inteiro e seus produtos estão disponíveis em mais de 50 países e regiões. A SMOORE anunciou sua entrada na bolsa de valores de Hong Kong em 10 de julho de 2020.

