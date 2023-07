Granito Pagamentos espera dobrar transações por mês com expansão do FadamiPay

A Granito Pagamentos, empresa especializada em meios de pagamento, em conjunto com a Fadami, quer dobrar o número de transações do FadamiPay com expansão em duas novas concessionárias. A partir de junho, as concessionárias ViaSul e ViaCosteira, ambas da CCR, vão disponibilizar a tecnologia em pedágios das vias costeiras e do Sul do país. Com a expansão, a expectativa é alcançar o dobro de transações até o fim de 2023.

A solução traz um leque de formas de pagamento das tarifas de pedágios por meio da aproximação do cartão de crédito e débito ou via dispositivo móvel inteligente. Além das novas vias, o FadamiPay está presente em outras 10 concessionárias: Rodovia Tamoios, Ecovias dos Imigrantes, Sistema Rodoviário Rio-São Paulo, Anel Viário, Rodovia Ayrton Senna, Rodovia Carvalho Pinto, Rota das Bandeiras, SPMAR, Ponte Rio Niterói e Renovias.

Em 2022, foram atendidos mais de 10 milhões de usuários. A expectativa é seguir crescendo e se tornar a melhor opção para o pagamento da tarifa de pedágio para, principalmente, aqueles usuários que não utilizam algum sistema de TAG automática. “As tags são uma realidade muito comum em algumas partes do Brasil. Apesar de suas facilidades, ainda há um volume grande de motoristas que ainda não utilizam esse tipo de serviço, em maioria por conta da mensalidade convencional. Nossa solução é uma alternativa, sem custos adicionais, que entrega uma experiência preferível, já que o usuário não precisa manusear dinheiro e otimiza o tempo da viagem com a solução”, afirma Eduardo Werner, diretor comercial da Granito Pagamentos.

O executivo também explica que o FadamiPay cobre uma necessidade dos transeuntes das rodovias, com métodos e processamentos mais ágeis e eficazes de pagamentos. “É essencial que o usuário tenha mais rapidez durante sua passagem nos pedágios. Com o nosso monitoramento automático, qualquer indisponibilidade do sistema já aciona protocolos que garantem a continuidade das operações, o que evita qualquer impacto para o público final e nenhum risco ou custo adicional para as concessionárias”, diz.

As companhias também têm a expectativa de operar em mais seis concessionárias até novembro de 2023. No total, a previsão de veículos que utilizarão o FadamiPay é de 145 mil na ViaSul e 120 mil na ViaCosteira.

Sobre a Granito

Granito Pagamentos é uma empresa brasileira de tecnologia para soluções de meios de pagamento. Especializada em produtos customizados para as necessidades de cada cliente, a Granito entrega desde máquinas de pagamento modernas, rápidas e com tarifas justas, até aplicativos para meios de pagamento digitais. Nasceu com o objetivo de atender a expectativa e a necessidade do empreendedor que deseja crescer de forma sustentável e inteligente. Desde 2015 no mercado, hoje possui mais de 1100 colaboradores, com presença em todos os estados brasileiros e hoje tem como sócios o BMG e o Inter.