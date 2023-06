Comissão de Cultura debate a criação do Dia Nacional do Breaking

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima quarta-feira (5) para discutir a criação do Dia Nacional do Breaking. O debate atende a requerimento do deputado Raimundo Santos, que defende a criação da data para promover a divulgação e a valorização do breaking e em homenagem à sua relevância para a cultura nacional.

"O breaking é parte integrante da diversificada cultura hip-hop, que surgiu no início dos anos 1970 na região do Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos, e ganhou os quatro cantos do globo, inclusive o Brasil, em meados da década seguinte", informou, destacando que a modalidade fará parte da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que ocorrerão no próximo ano em Paris.

"Trata-se atualmente de um meio de inserção social e de múltiplas potencialidades, importante do ponto de vista esportivo e cultural, mas também no âmbito educacional-pedagógico, porque incorpora vertentes históricas e comportamentais", acrescentou o deputado.

Convidados

Foram convidados para o debate:

- o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley Teixeira;

- o presidente da Confederação Brasileira de Breaking (CBRB), José Ricardo Freitas Gonçalves;

- o presidente do Conselho Nacional de Dança Desportiva CNDD, Patric Tebaldi.

A audiência está marcada para as 15h30, no plenário 10.

Datas comemorativas

A Lei 12.345/10 determina que a instituição de datas comemorativas seja objeto de projeto de lei, acompanhado de comprovação da realização prévia de consultas e audiências públicas com amplos setores da população.