Congresso lembra pioneirismo de Santos Dumont em homenagem aos 150 anos do seu nascimento

Réplica do 14-Bis em exposição no Salão Negro do Congresso Nacional - (Foto: Pierre Triboli)

Os 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, chamado Pai da Aviação, a serem completados em 20 de julho, foram homenageados em sessão solene do Congresso Nacional nesta quarta-feira (28). Mais de 100 integrantes das Forças Armadas participaram da solenidade.

O comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, apontou conquistas tecnológicas que têm como origem as invenções de Santos Dumont – do Programa Espacial Brasileiro à utilização da aviação no combate ao narcotráfico nas fronteiras. Ele ressaltou a importância de reverenciar o legado do cientista.

“Indubitavelmente, a grandeza de um país reside, entre outros aspectos, no culto à sua história e na preservação e valorização de seus predecessores. Portanto, rememorar o passado e seus respectivos heróis é fonte segura de inspiração para o seu povo e bússola para conduzir uma nação ao progresso que tanto se almeja”, disse.

O presidente do Superior Tribunal Militar, Joseli Camelo, evidenciou a dedicação de Santos Dumont, que foi, segundo ele, “um homem em busca de asas para a humanidade”. “Sabemos hoje que, sem sua persistência, jamais chegaríamos aonde chegamos. O mundo se tornaria pequeno após o advento do “mais pesado que o ar”: o 14-Bis cruzando os céus de Paris no ano de 1906, data que marca para sempre a história da humanidade, o voo do “mais pesado que o ar”.

Vários deputados ressaltaram as qualidades de Alberto Santos Dumont. De acordo com Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), o aviador trouxe os

Sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont - (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

holofotes do mundo para o Brasil e a admiração de todos. Sanderson (PL-RS) lembrou quantas pessoas foram salvas pela aviação e acrescentou que, junto com Pelé, Santos Dumont é o brasileiro mais conhecido mundo afora.

Para o deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG), um dos parlamentares que pediram a homenagem – e que nasceu na cidade de Santos Dumont – o pioneiro da aviação se envolveu em uma atividade de risco pessoal e sua história deve servir de inspiração para meninos e meninas de todo o Brasil que gostem de ciência e tecnologia. “A figura de Santos Dumont precisa ser muito mais conhecida por todo o Brasil. Melhor ainda: deveria ser reverenciada por todo o mundo. Santos Dumont foi um grande homem: corajoso, perseverante, criativo, generoso, um gênio como poucos”.

Além da sessão solene, o Congresso Nacional, junto com a Força Aérea Brasileira, homenageia os 150 anos de nascimento de Santos Dumont com uma exposição no Salão Negro. Até 30 de julho, os visitantes podem ver fotos, vídeos, documentos, objetos e uma réplica do 14 Bis, a obra mais famosa do Pai da Aviação.