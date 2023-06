Seminário discute papel estratégico do Cerrado na preservação de recursos hídricos no País

A Câmara dos Deputados realiza um seminário nesta tarde sobre a importância do Cerrado na conservação do ciclo hidrológico no País. Projeções indicam que, mantendo as taxas atuais de desmatamento do bioma, haverá uma redução de 33,9% nos fluxos dos rios até 2050, afetando a produção agrícola, a geração de energia elétrica, a biodiversidade e o abastecimento de água, especialmente durante as estações secas na região.

O seminário, que foi sugerido pela deputada Erika Kokay (PT-DF), ouvirá representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Comitê da Bacia do Paranaíba, da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, do Instituto Cerrados, entre outros.

O evento será realizado no Auditório Nereu Ramos, a partir das 14 horas.