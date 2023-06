Vereadores de Tenente Portela prestam homenagem à Rádio Província FM pelos 34 anos de serviços prestados

Os vereadores do município de Tenente Portela aprovaram, por unanimidade, uma moção de aplausos e reconhecimento à Rádio Província FM pelos seus 34 anos de história e serviços prestados à comunidade local e região.

A moção foi apresentada pelos vereadores Luísa Silva Barth e Natanael Diniz de Campos, ambos integrantes da bancada do MDB, e recebeu o apoio de todos os demais vereadores portelenses.

O texto da moção destaca a relevância da emissora no cenário regional, enaltecendo seu papel nas causas locais, no apoio à comunidade e no jornalismo de credibilidade exercido ao longo de sua trajetória. Além disso, um parágrafo especial foi dedicado à homenagem pela realização do evento "Natal da Criança Carente".

A direção e os funcionários da Rádio Província expressaram sua gratidão aos vereadores de Tenente Portela pela lembrança e reconhecimento do trabalho realizado ao longo dos anos. A moção de aplausos reforça a importância da rádio na vida dos moradores da região e a valorização do seu compromisso com a comunidade.

