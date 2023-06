Lenovo envia 1 milhão de unidades desde sua primeira fábrica interna na Europa

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) alcançou a marca de fabricar e enviar 1 milhão de estações de trabalho e servidores de sua primeira planta própria na Europa, pouco mais de um ano após abrir suas portas em Budapeste (Hungria).

Depois de 10 meses de construção durante a pandemia, a instalação foi inaugurada em junho de 2022 para oferecer suporte a clientes em toda a Europa, Oriente Médio e África (EMEA) com seus requisitos de infraestrutura de servidor, sistemas de armazenamento e estações de trabalho de PC de última geração. Em junho de 2023, a fábrica já forneceu soluções para mais de 1 mil clientes em 69 países e viu a escala e a velocidade das operações acelerarem no ano passado. Mais de 180 clientes visitaram o local, permitindo maior colaboração, transparência e compreensão com os clientes da Lenovo em toda a região da EMEA.

Szabolcs Zolyomi, chefe da planta europeia da Lenovo, comentou: “A abertura das instalações da Hungria foi um marco importante para a Lenovo, ampliando nossas operações de fabricação internacional e representando um potencial econômico significativo para os setores público e privado do país. O feito de enviar 1 milhão de unidades é uma prova de colaboração interna e externa no ano passado com nossos funcionários e clientes. Conseguimos responder às necessidades dos clientes de forma mais eficaz, com maior eficiência e controle sobre o desenvolvimento de produtos e as operações da cadeia de suprimentos, mantendo nosso compromisso com a sustentabilidade e apoiando a comunidade local”.

Desde a inauguração, o local teve um aumento de 20% em sua força de trabalho, com 15 nacionalidades diferentes representadas. A Lenovo foi reconhecida com um prêmio do Ministério de Comércio Exterior da Hungria por criar o maior número de empregos no país. Por meio da Fundação Lenovo, o braço filantrópico da empresa, a instalação também firmou uma parceria formal com a comunidade local para fornecer trabalho voluntário e tecnologia às escolas da região, além de participar de doações mensais de sangue em parceria com a Fundação da Cruz Vermelha húngara.

A fábrica de Budapeste foi construída com a sustentabilidade em mente e, desde a inauguração, aumentou o isolamento de aquecimento do edifício, concluiu a instalação de sistemas de sensores de iluminação e otimizou a utilização do calor residual do compressor de ar. A segunda fase da montagem de painéis solares está em andamento para aumentar a capacidade para 4 megawatts, o que produz a quantidade de energia equivalente a aproximadamente 12 caminhões-tanque de gás natural. Ao longo do ano, o calor da casa de produção é redirecionado para manter o espaço de produção aquecido. No inverno, o ar frio de fora da instalação é usado para fins de resfriamento e a expansão desse processo está planejada para toda a fábrica. A reutilização de calor dessa maneira diminuiu os custos de energia em 14%.

Com o objetivo de atingir emissões “net zero” de gases de efeito estufa em toda a cadeia de valor até o ano fiscal de 2049/50, a Lenovo viu as emissões de CO2 em envios diminuírem em mais de 90% devidoàredução da distância do frete – graçasàlocalização da planta no centro da Europa. Isso, combinado com processos de fabricação inovadores, como o processo patenteado de solda de baixa temperatura da Lenovo, está ajudando a empresa a trabalhar para atingir suas metas climáticas baseadas na ciência.

Como fornecedora líder na lista TOP500 de supercomputadores nos últimos cinco anos, a Lenovo continuou prestando serviços aos clientes que hospedam alguns dos maiores supercomputadores da Europa, com os recursos adicionais das instalações da Hungria. Isso inclui o Barcelona Supercomputing Center (Espanha), o Leibniz Supercomputing Center (Alemanha) e o SURF (Holanda), entre muitos outros centros de computação de alto desempenho.

A planta da Hungria faz parte da fabricação mundial da Lenovo de 35 locais em oito mercados que atendem clientes em 180 mercados – incluindo Argentina, Brasil, China, Hungria, Índia, Japão, México e EUA. A Lenovo é amplamente reconhecida por seu modelo global de fabricação híbrida, que inclui uma mistura de fabricação interna e terceirizada.

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência tecnológica global com receita de US$ 62 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 77 mil pessoas no mundo inteiro e atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente para todas as pessoas, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais para áreas de crescimento que alimentam o avanço das tecnologias de “Nova TI” (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência), incluindo servidores, armazenamento, dispositivos móveis, software, soluções e serviços. Esta transformação, juntamente com a inovação revolucionária da Lenovo, está criando um futuro mais inclusivo, confiável e inteligente para todas as pessoas de todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

