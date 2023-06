Tenente Portela busca municipalização de trechos de rodovias estaduais que passam na cidade

Tenente Portela está avançando nas negociações com o Governo do Estado para a municipalização de trechos da ERS-330 e RSC-472 que atravessam a cidade. Essa iniciativa partiu do município e tem recebido apoio inicial do Governo Estadual.

Os trechos em questão são das rodovias ERS-330 e RSC-472, cada um com cerca de seis quilômetros de extensão. Com a municipalização, Tenente Portela terá autonomia para gerenciar a faixa de domínio e o patrimônio rodoviário, bem como regular o tráfego de forma integrada com outras vias urbanas. A prefeitura também assumirá a responsabilidade pela manutenção desses trechos. Uma das vantagens é a redução da burocracia, o que agilizará, por exemplo, a instalação de novos empreendimentos nessas áreas, segundo a prefeitura.

Para facilitar o entendimento, a municipalização da RSC-472 abrangerá o trecho entre a antena da Rádio Municipal e o acesso à empresa Hanauer Cereais (após o pórtico). Já o trecho da ERS-330 compreenderá a área entre a empresa Cotricampo (saída para Derrubadas) e a empresa Fulber (saída para Miraguaí).

De acordo com o comunicado divulgado pela prefeitura de Tenente Portela, a municipalização também incluirá o trecho urbano da ERS-330, que engloba as avenidas Santa Rosa, Luis Carlos Prestes, Charruas, Redenção e a rua Tupinambás. No entanto, antes de transferir integralmente a gestão dessas vias para o município, a prefeitura deseja que o Estado forneça recursos para a recuperação desses trechos.

Hoje pela manhã, ocorreu uma reunião no plenário da Câmara de Vereadores de Tenente Portela entre representantes da prefeitura, moradores e proprietários de imóveis situados às margens das rodovias. O objetivo da iniciativa foi apresentar o projeto e informar aos moradores sobre os avanços feitos em direção à concretização dessa iniciativa.