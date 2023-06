Comissão debate sociobioeconomia, desafios do equilíbrio climático e produção de alimentos saudáveis

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (20) a sociobioeconomia, os desafios do equilíbrio climático e a produção de alimentos saudáveis. O debate foi solicitado pelo deputado Airton Faleiro (PT-PA).

"Para uma transição para uma economia de baixo carbono e para combater as mudanças climáticas, é fundamental alcançarmos a promoção de um desenvolvimento econômico mantendo a floresta em pé e recuperando áreas", afirma o parlamentar.

Na avaliação de Airton Faleiro, visualiza-se, nessa transição, uma oportunidade de impulsionar um novo modelo inclusivo e justo, especialmente na relação com povos indígenas e comunidades tradicionais que detém um amplo e milenar conhecimento sobre a biodiversidade.

Foram convidados, entre outros:

- a secretária Nacional de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Carina Pimenta;

- o secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo José de Guimarães e Souza;

- o diretor do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, José Ivanildo Gama Brilhante.

O debate será às 15 horas, no plenário 12.