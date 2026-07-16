Quinta, 16 de Julho de 2026
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Comissão aprova selo Aeroporto Amigo do Pet para terminais com espaço destinado a cães e gatos

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/07/2026 às 19h35
Comissão aprova selo Aeroporto Amigo do Pet para terminais com espaço destinado a cães e gatos
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto que cria o selo Aeroporto Amigo do Pet para os terminais que implantarem espaços para animais de estimação.

"O selo constitui instrumento de incentivo e valorização de boas práticas, permitindo às administradoras e concessionárias aeroportuárias dar publicidade às iniciativas voltadas ao bem-estar dos animais de estimação", disse o relator do projeto, deputado Cezinha de Madureira (PL-SP).

O texto aprovado é um substitutivo do relator ao Projeto de Lei 1496/23 , do deputado Bruno Ganem (Pode-SP). O projeto original torna obrigatória a inclusão, nos novos editais e contratos de concessão de terminais aeroportuários, de cláusula que preveja a criação de banheiros destinados às necessidades fisiológicas de cães e gatos.

Para Cezinha de Madureira, a imposição de novos encargos às concessionárias pode gerar custos adicionais nos novos contratos que, em última análise, tendem a ser incorporados à estrutura tarifária ou aos preços dos serviços.

O relator afirmou que é mais conveniente substituir a obrigação por mecanismo de incentivo de adesão voluntária, capaz de estimular boas práticas sem
impor custos compulsórios ao setor.

Segundo o texto aprovado, o Poder Executivo deverá regulamentar os critérios de implantação dos espaços e concessão do selo. O projeto inclui a medida no Código Brasileiro de Aeronáutica ( Lei 7.565/86 ).

Próximos passos
A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Thiago Cristino / Câmara dos Deputados
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova obrigatoriedade de escola alterar sinal sonoro para não incomodar alunos com autismo

Proposta segue para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação no Plenário da Câmara

 Thiago Cristino / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova aumento de punição para desobediência em abordagem policial

Proposta segue em análise na Câmara

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão de Constituição e Justiça aprova criação de programa escolar de gestão de resíduos sólidos

Proposta segue para o Senado, a menos que que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova exigência de novos itens de segurança em concessões de rodovias federais

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova dedução no IR de gastos com armas para agentes de segurança

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
20° Sensação
3.01 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sexta
27° 15°
Sábado
27° 19°
Domingo
29° 18°
Segunda
29° 17°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova obrigatoriedade de escola alterar sinal sonoro para não incomodar alunos com autismo
Justiça Há 24 minutos

Empresário Thiago Brennand é condenado a 31 anos de prisão por estupro
Esportes Há 24 minutos

Espanha leva juventude e Argentina aposta em Messi na decisão da Copa
Edição Online Há 38 minutos

Edição 1535 - 17 de julho de 2026
Direitos Humanos Há 1 hora

Página do TJRJ já teve 3,2 mil pedidos de medidas protetivas em 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 +0,53%
Euro
R$ 5,84 +0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 344,936,49 -1,68%
Ibovespa
173,825,27 pts -1.24%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7066 (15/07/26)
12
14
30
47
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3736 (15/07/26)
03
04
06
07
08
09
11
12
14
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias