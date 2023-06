Smartly.io anuncia Smartly.io AI Lab no festival de criatividade Cannes Lions

A Smartly.io, uma das maiores plataformas SaaS de publicidade digital do mundo, anunciou hoje o lançamento do Smartly.io AI Lab. Esse polo de inovação serve como ponto de encontro para inteligência artificial e expertise em marketing, impulsionando avanços em IA generativa e outras tecnologias de IA para simplificar a gestão de campanhas e aprimorar a escalabilidade criativa sem comprometer a governança de marca dos profissionais de marketing.

Há dez anos, a Smartly.io está na vanguarda no que diz respeitoàinovação de campanhas e criativos alimentados por IA, transformando a publicidade digital por meio de sua plataforma unificada de gestão de campanhas aprimoradas por IA e soluções de automação para criativos. Em 2021, a Smartly.io adquiriu a Viralspace.ai, empresa fundada por profissionais graduados na Stanford e líder do setor em otimização criativa impulsionada por IA. A combinação dos modelos personalizados de IA da Viralspace.ai e a plataforma Workspaces da Smartly.io resultou em uma abordagem incomparávelàpublicidade digital, integrando criativos, compra de mídia e inteligência sem contratempos.

"Estamos apenas começando a ver a tecnologia de IA, especialmente a IA generativa, gerar valor para os profissionais de marketing. Com campanhas mais eficientes, mais criatividade e mais eficácia, a tecnologia de IA tem o potencial de tornar os criativos a alavanca de performance mais poderosa da nossa época", afirmou Arto Tolonen, chefe do Smartly.io AI Lab. "Nossa missão é capacitar os profissionais de marketing para que levem ideias aos anúncios com inteligência ao passo em que maximizam seu retorno sobre investimento".

Desde geração de cenários que aprimoram as fotos de produtos de uma marca com novos backgrounds e iteração textual que potencializa tradução e personalização, e iteração em linguagem natural, até geração de imagens do zero e montagem e iteração de anúncios em vídeo, o Smartly.io AI Lab está equipando os profissionais de marketing com ferramentas para que cheguem aos casos de uso de forma mais rápida e transformem a sua qualidade criativa e tempo de campanha.

"Dessa forma, a IA generativa serve como copiloto para os profissionais de marketing e plataformas. O que o Smartly.io AI Lab está construindo já está alimentando a infraestrutura que os profissionais de marketing, criadores e até mesmo designers usam, e aumentando a simplicidade sem sacrificar ideais e a qualidade", afirmou Laura Desmond, CEO da Smartly.io. "As empresas que adoptam a IA generativa de forma despercebida em suas plataformas chegarão mais rápido em uma corrida que demora décadas. A Smartly.io está pronta para estar entre os vencedores".

O lançamento do Smartly.io AI Lab representa o compromisso da empresa de capacitar os profissionais de marketing para gerar maior valor a partir dos seus investimentos digitais sem sacrificar a governança da sua marca. Ao avançar a tecnologia de ponta dentro da IA generativa e outras áreas da IA, a empresa está preparada para fornecer aos profissionais de marketing uma vantagem significativa, simplificando a escala criativa ao passo em que permite campanhas ágeis e fluxos de trabalho unificados em todo o cenário de publicidade digital e social em evolução.

Sobre a Smartly.io

A Smartly.io é uma das maiores plataformas SaaS de publicidade digital do mundo, gerenciando quase $5 bilhões de gastos em anúncios com mais de 700 marcas mundialmente. Nossa tecnologia líder e de ponta a ponta e nosso extraordinário atendimento ao cliente ajudam marcas como Walmart, FanDuel, L'Oreal, Warner Bros. Discovery, Nestle e Disney/ESPN a alcançar melhor seus públicos, engajar os criativos e entender o que gera melhor desempenho, levando, de forma consistente, escala para a marca e desempenho nas maiores plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Instagram, Snap, Pinterest, TikTok e Google. Acesse Smartly.io para saber mais.

