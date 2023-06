Comissão debate direitos da população em situação de rua

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima quarta-feira (21) sobre direitos da população em situação de rua.

O requerimento para realização da audiência pública foi apresentado pelo deputado Luiz Couto (PT-PB). Ele quer discutir a produção de informações consistentes que permitam a elaboração de políticas efetivas para as pessoas em situação de rua. "As pesquisas precisam ser completadas pela escuta direta das próprias pessoas que se encontram em situação de rua, pois é delas a agência principal no processo de superação dos obstáculos que enfrentam pela assunção da cidadania", disse.

Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; do Conselho Nacional do Ministério Público; e do Movimento Nacional da População em Situação de Rua.

O debate ocorre às 14h30, no plenário 9. Confira a lista completa de convidados.