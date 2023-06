Comissão promove seminário sobre transporte rodoviário de cargas

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove na próxima quarta-feira (21) o 22º Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas.

O requerimento para realização do debate foi apresentado pelo deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP). Ele espera sensibilizar a sociedade para os problemas do setor e cita "a grave questão das deficiências na infraestrutura logística do País" e o fato de metade do transporte de cargas ser feito em veículos de autônomos.

Entre os temas que serão discutidos no seminário estão a reforma tributária e a desoneração da folha de pagamentos. Foram convidados para o evento, entre outros:

o diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Rodrigues da Rocha;

o presidente do Sistema Transporte, Vander Francisco Costa;

o presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Francisco Pelucio.

O evento ocorre no auditório Nereu Ramos, às 9 horas. Confira a programação completa.