Comissão debate prazo para plano de saúde disponibilizar tratamento a paciente com câncer

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (21) para discutir o Projeto de Lei 1215/21, do deputado licenciado Danrlei de Deus Hinterholz (RS). O texto fixa o prazo de até sete dias corridos após a solicitação do médico para os planos de saúde disponibilizarem, em sua rede conveniada, tratamento ao paciente com câncer. Em caso de metástase, o prazo será de até 48 horas.

A iniciativa do debate é do deputado Jorge Braz (Republicanos-RJ), relator da proposta. Segundo ele, atualmente cerca de 49 milhões de brasileiros pagam convênios médicos para tentar assegurar seu bem-estar.

Além disso, diz o parlamentar, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima em 700 mil novos casos de neoplasias malignas por ano no Brasil – quase dois mil diagnósticos por dia. "Muitos desses pacientes serão, invariavelmente, tratados pelos planos de saúde, por sua vez arcados com imenso sacrifício por seus assegurados", alerta.

Foram convidados para a discussão:

- a ministra da Saúde, Nisia Trindade;

- o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho;

- o presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde), Manoel Antonio Peres;

- o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Carlos Gil Ferreira;

- o presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Renato Freire Casarotti; e

- a diretora-executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Carlota Aquino.

A reunião será realizada no plenário 8, às 10 horas.