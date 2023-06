Comissão promove debate sobre obras em trecho da BR-030 na Bahia

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (20) para discutir o asfaltamento da BR-030 no trecho entre os municípios baianos de Ubaitaba a Maraú.

O deputado Jorge Solla (PT-BA), que solicitou o debate, diz que as obras são urgentes e quer informações sobre o cronograma dos trabalhos para que a comissão possa acompanhar. "Há anos a população desses municípios e os que por ali trafegam sofrem com 77 km de trechos precários, sem pavimentação. Obras de manutenção e conservação estão em andamento, mas não obras de pavimentação", explica.

"A BR 030 que se inicia em Brasília, passa pelos estados de Goiás, Minas Gerais e corta a Bahia entre as regiões leste e oeste do estado, é importante no escoamento da produção de grãos e minerais, mas também é via de acesso às praias do baixo sul baiano, importante rota turística. Todas estas atividades ficam grandemente prejudicadas com o estado precário da rodovia nesse trecho", afirma Solla.

Convidados

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares:

- o prefeito em exercício de Ubaitaba, Ismaile Mota dos Santos;

- o prefeito de Maraú, Manassés Santos Souza;

- o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio;

- o diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão;

- o vice-presidente da União dos Municípios da Bahia, Júlio Pinheiro.

Confira a lista completa de convidados

A audiência está marcada para as 10 horas, no plenário 9.