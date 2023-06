Perseguições do governo do Irã à comunidade Bahá’i é tema de debate na Câmara

A Comissão de Legislação Participativa (CLP) da Câmara dos Deputados debate nesta sexta-feira (16) as perseguições do governo iraniano aos seguidores da Fé Bahá’i.

A audiência foi pedida pela Comunidade Bahá'í do Brasil. "Desde a Revolução Islâmica de 1979, a comunidade bahá'í iraniana tem sido alvo de uma perseguição sistemática e sofisticada empreendida como política de Estado por parte do Irã", afirma o documento em que a comunidade pede o debate.

Foram convidados para participar da audiência, entre outros, a diretora do departamento de direitos humanos e temas sociais do Itamaraty, Claudia de Ângelo Barbosa; e a coordenadora da área de defesa do escritório de assuntos externos da Comunidade Bahá'í do Brasil, Renata Amado Bahrampour.

A audiência será realizada no plenário 3, a partir das 14 horas.