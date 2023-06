Deputados lançam frente com 201 parlamentares em defesa das favelas

A Câmara dos Deputados instalou a Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e Respeito à Cidadania de seus Moradores, com o objetivo de pensar em políticas públicas de âmbito nacional para o desenvolvimento das favelas. A ideia é que os parlamentares concentrem esforços em torno de projetos de lei sobre urbanização, educação, empreendedorismo e segurança voltados às comunidades.

Composta por 201 deputados, de partidos da base do governo e também de oposição, a nova frente parlamentar surge de uma iniciativa da Central Única de Favelas (Cufa) e do deputado Washington Quaquá (PT-RJ).

“Agora, a favela entra pela primeira vez, institucionalmente, na Câmara dos Deputados, e a partir daqui ela vai gerar políticas para os próximos 20 anos, para transformar a favela não em um problema, não em violência, não em carência, mas em uma potência cultural e econômica. A favela veio para a Câmara para ficar”, disse Quaquá.

Presidente da Cufa, Preto Zezé disse que a ideia é aproximar o poder público das pessoas que vivem nas favelas brasileiras. "Hoje foi o dia que a favela mobilizou o Executivo, o Legislativo e o Judiciário para discutir como a favela está observando o Brasil, como a favela está pensando o País", ressaltou. Ele também comemorou a junção de parlamentares de diversos partidos políticos, produzindo uma frente suprapartidária.

O evento de lançamento da frente, na quarta-feira (14), contou com a presença de diversos ministros do governo, como Anielle Franco, da Igualdade Racial. "É impossível a gente pensar no que a favela precisa sem chamar o favelado para conversar”, destacou a ministra.

Também compareceram à solenidade: Silvio Almeida, dos Direitos Humanos; Ana Moser, do Esporte; Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia; Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas; Margareth Menezes, da Cultura; Simone Tebet, do Planejamento; Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República; e Daniela Carneiro, do Turismo. O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli também participou do lançamento da frente.