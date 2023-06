Debatedores reforçam importância de preservar o patrimônio verde

A Comissão de Legislação Participativa (CLP) da Câmara dos Deputados, promoveu, nesta quarta-feira (14), no auditório Nereu Ramos, o seminário “Patrimônio verde, o produto da vocação do Brasil”.

Foram abordados diversos aspectos do proposta que cria o programa de registro de ativos de natureza intangível originários da atividade de conservação florestal, denominado Patrimônio Verde (PL 7578/17).

Os participantes falaram sobre as regulações para a sustentabilidade, as finanças sustentáveis, além da inclusão e desenvolvimento sustentável, proporcionando ganhos para diferentes segmentos da sociedade. O presidente da comissão, deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), foi o organizador do seminário.