Necessidade de reforma agrária divide opiniões em debate da CPI do MST

O professor e ex-reitor da Universidade Brasília (UnB) José Geraldo de Sousa defendeu a reforma agrária como necessidade de reparação a uma população que foi explorada ao longo da história do Brasil. Ele participou nesta quarta-feira (14) de debate na Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (CPI do MST).

O debate do ex-reitor da UnB com o relator, deputado Ricardo Salles (PL-SP), colocou em choque visões opostas sobre a reforma agrária e os objetivos das políticas públicas. Salles mostrou cálculos para defender sua tese de que a reforma agrária é ineficiente tanto do ponto de vista econômico quanto social.