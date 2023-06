Chico Rodrigues celebra nova gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou, em pronunciamento na terça-feira (13), decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que qualifica a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA) como organização social, o que lhe permite gerir o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA). De acordo com a norma, o CBA adotará novo modelo de gestão e terá maior autonomia administrativa, o que vai permitir a ampliação e o maior aproveitamento das pesquisas.

O parlamentar afirmou que existe uma imensa demanda por bioprodutos ao redor do mundo e ressaltou que o Brasil é um dos destaques internacionais em pesquisas na área. Segundo Rodrigues, a importância estratégica da biotecnologia vai muito além da medicina e está relacionada também "às políticas de saúde, à segurança alimentar e à própria soberania nacional".

O senador disse que a FUEA é uma entidade sem fins lucrativos que tem como principal objetivo o apoio ao desenvolvimento educacional da Região Amazônica, promovendo pesquisas e ações de integração de instituições públicas e privadas.

— Com a implantação do novo modelo, o CBA deixa de pertencer à Zona Franca de Manaus, à qual esteve vinculado por aproximadamente 20 anos. De acordo com o governo federal, nos próximos anos, a instituição deve receber aproximadamente R$ 47 milhões em recursos públicos para desenvolver as suas atividades científicas. Não existe pesquisa científica sem investimento! Uma vez promovidas as mudanças gerenciais necessárias, esperamos que, de fato, haja empenho do governo federal no momento, com um fomento direto ao trabalho do CBA.

Para Rodrigues, o Estado e as instituições precisam ser capazes de apresentar respostas céleres e eficientes para temas urgentes da Amazônia. Segundo ele, assegurar condições de vida dignas para todo o povo da floresta é "uma das mais importantes missões do poder público na região".