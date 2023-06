Colégio Ipiranga: 91 Anos de História e Renovação

No dia 18 de junho, a comunidade escolar do Colégio Ipiranga, em Três Passos, juntamente com toda a Região Celeiro, celebra um momento de alegria e comemoração, pois a escola mais antiga da região completa 91 anos de existência.

Em 1932, nessa mesma data, foi formalizada a Comunidade Evangélica Alemã, que incorporou a Sociedade Escolar Sete de Setembro e passou a se chamar Escola Evangélica. Esse foi o início da contagem dos anos de existência desse educandário que, inicialmente, tinha como objetivo atender os filhos dos imigrantes alemães que colonizaram o município.

Com o passar dos anos, o Colégio Ipiranga consolidou sua trajetória com o forte envolvimento da comunidade e se tornou uma escola aberta a todos os credos. Atualmente, recebe estudantes de 15 municípios da Região Celeiro, demonstrando sua importância e abrangência.

O Colégio Ipiranga faz parte da Rede Sinodal de Educação e tem como foco a relação entre educação e cultura. Destaca-se pelos excelentes resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos diversos vestibulares do país. Esses resultados são fruto do esforço e dedicação de alunos, professores, pais, coordenação pedagógica, funcionários e direção.

Ao longo de suas nove décadas, o Colégio Ipiranga tem desempenhado um papel significativo no município e na região, sendo uma escola renovada e uma referência na formação de cidadãos. Mantendo sua proposta pedagógica clara e definida, preservando sua memória e identidade, a escola conta com uma equipe de professores comprometidos e possui inúmeras histórias para contar.

A celebração dos 91 anos do Colégio Ipiranga representa não apenas uma data especial, mas também o reconhecimento da importância dessa instituição na educação e no desenvolvimento da região. Que essa escola continue a escrever sua história, inspirando e formando gerações de alunos ao longo dos anos. Parabéns ao Colégio Ipiranga por essa conquista significativa!

