Pipefy lança funcionalidades de IA

CURITIBA, Brasil, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pipefy, líder global em automação de processos no-code, anuncia o lançamento da Pipefy AI, tecnologia inédita que combina inteligência artificial com a sua plataforma de gerenciamento e automação de processos no-code. A Pipefy AI pretende transformar radicalmente a forma como empresas gerenciam processos, empoderando qualquer profissional a construir fluxos de trabalho em segundos e a extrair dados e insights desses processos. Basta que perguntemàinteligência artificial aquilo que precisam saber.



A Pipefy AI aproveita o poder da OpenAI e do GPT-4 para aprimorar a análise de dados e ajudar equipes na modelagem e otimização de processo. “Em questão de segundos, a Pipefy AI pode ajudar os líderes de negócios e suas equipes a detectar tendências, descobrir as causas principais de problemas e automatizar processos de maneira mais fácil e rápida do que nunca”, ressalta Alessio Alionço, CEO do Pipefy.

Com Pipefy AI, usuários podem fazer qualquer pergunta sobre seus processos ou sobre dados de sua operação, recebendo uma resposta em segundos. Além de analisar dados, Pipefy AI automatiza diversas tarefas anteriormente manuais.

Outro componente da Pipefy AI é a capacidade de personalizar processos, com parâmetros e requisitos descritos pelo solicitante. O objetivo é construir a versão mais eficiente do processo pedido. Basta informar no chat o tipo de fluxo de trabalho desejado, quais dados devem ser coletados e quaisquer outras características que os usuários gostariam de ver em seus processos – e a Pipefy AI faz o resto, em segundos.

A Pipefy AI estará disponível para os usuários atuais do Pipefy nas próximas semanas. Quem deseja experimentar pode entrar na lista de espera, e receberá uma notificação quando os recursos estiverem disponíveis.

Sobre o Pipefy

O Pipefy é a plataforma de automação de processos no-code que aumenta a produtividade e a eficiência da equipe, centraliza dados e padroniza processos para equipes de TI, Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente, Vendas e muito mais. Por meio de sua automação de fluxos de trabalho sem código, a ferramenta ajuda as empresas a conquistar eficiência operacional e excelência para processos de todos os departamentos.

Sediada em Curitiba, no Brasil, e em São Francisco, nos Estados Unidos, a Pipefy foi nomeada para o Deloitte Technology Fast 500™, ranking das 500 empresas que mais crescem na América do Norte, em novembro de 2022.

