Open Insurance permite troca de dados entre seguradoras

Desde março deste ano, os clientes das empresas participantes do Open Insurance têm a opção de autorizar o compartilhamento de informações relativas a seu cadastro e produtos de seguros, previdência e capitalização.

Dessa forma, histórico de pagamento de prêmios, coberturas contratadas e sinistros ocorridos podem ser divididos entre as seguradoras. O processo de compartilhamento será iniciado pelos dados cadastrais e pelo Seguro Residencial, sendo os demais produtos adicionados conforme o cronograma estabelecido pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

O compartilhamento será feito em cinco etapas e tem conclusão prevista para junho de 2023. O Open Insurance é um sistema aberto de tecnologia que permite o compartilhamento de informações entre empresas do setor de seguros e outras autorizadas e credenciadas pela SUSEP. A plataforma utiliza tecnologias como blockchain, inteligência artificial e análise de dados para auxiliar seguradoras na oferta de produtos mais personalizados e acessíveis.

Com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o objetivo do Open Insurance é melhorar a experiência do cliente e facilitar o processo de tomada de decisão em relação a produtos e serviços das seguradoras. Ao mesmo tempo, a iniciativa busca tornar a oferta de seguros mais competitiva, seguindo um modelo semelhante ao Open Banking, voltado para instituições financeiras.

Segundo o site da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), o Open Insurance é uma iniciativa que "pode trazer mais transparência e facilidade no relacionamento com o consumidor", além de estimular a concorrência e a inovação no setor de seguros.

Portanto, a implementação gradual desse sistema é uma grande evolução para o mercado de seguros em geral. Levando em consideração a experiência do cliente e a competitividade do mercado atual, o Open Insurance tem o potencial de fornecer aos consumidores produtos e serviços mais atraentes e adaptados às suas necessidades. Com a implementação gradual do sistema, espera-se que os clientes se beneficiem de uma experiência mais simplificada e personalizada, contribuindo para o fortalecimento e crescimento do mercado de seguros no país.



