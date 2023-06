Anvisa revoga ações preventivas aplicadas a produtos da Fugini

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por determinação do governador Jorginho Mello, abriu um chamamento público para credenciar hospitais com lei...

Saúde Há 4 horas Em Saúde Saúde SC: Governo publica edital para contratar hospitais com leitos de UTI neonatal e pediátrica A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por determinação do governador Jorginho Mello, abriu um chamamento público para credenciar hospitais com lei...

Saúde Há 7 horas Em Saúde Dia Nacional da Imunização: Saúde alerta para importância de manter as coberturas vacinais elevadas Os últimos casos de poliomielite foram registrados em Santa Catarina no ano de 1989. Hoje, mais de 30 anos depois, o estado se vê diante do risco d...