SoftServe Adquire Hoverstate

SoftServe, uma empresa internacional de consultoria de TI, anunciou hoje a aquisição da Hoverstate, uma agência digital de serviços completos especializada em soluções móveis e baseadas em web. A aquisição posiciona ambas as empresas como uma única fonte de solução de software para organizações nativas digitais.

As ofertas dinâmicas e a pegada mundial da SoftServe aperfeiçoam a experiência em automação de processos inteligentes da Hoverstate e sua parceria chave com a Pega Platform da Pegasystems, o provedor de plataformas de baixo código que capacita as principais empresas do mundo a construir para a mudança (Build for Change®). Os clientes agora têm acesso em mais profundidade a processos digitais acelerados baseados em nuvem e maior eficiência de desenvolvimento ao usar dados e análises, IA/ML, além de engenharia de software baseada em experiências.

"Como uma empresa de SoftServe, a Hoverstate expande nosso conjunto de serviços inovadores para ajudar nossos clientes a otimizar processos e minimizar custos no ambiente macroeconômico atual", disse Chris Baker, Diretor Executivo da SoftServe. "A Hoverstate adota uma abordagem centralizada no ser humano, a qual resulta em experiências de usuário incríveis e resultados de negócios robustos, que serão ampliados pelos clientes e perspectivas da SoftServe.

A Hoverstate já é conhecida por ajudar empresas a melhorar o atendimento ao cliente, aprofundar o compromisso e reduzir custos operacionais em até 50% em todos os setores. A aquisição reforça e amplia a experiência da SoftServe nos setores de saúde, ciências da vida, bancos, serviços financeiros, transporte e logística. Isto também expande ainda mais o status da Hoverstate como um parceiro especializado da Pega para soluções da plataforma a um mercado mundial de clientes.

A experiência da Hoverstate com a Pega Platform acelera a otimização de custos associadaàtransformação do processo administrativo. Sua abordagem direcionada a design de reputação para o front-end garante um envolvimento mais profundo do cliente. Além disto, a Hoverstate traz importantes organizações de saúdeàlista de clientes da SoftServe. Estas organizações irão acelerar os resultados dos negócios ao alavancar seus investimentos existentes em soluções de tecnologia fornecidas pela Amazon Web Services, Google, Microsoft, NVIDIA e SiteCore. A metodologia holística da Hoverstate aperfeiçoada pelos recursos de IA/ML e consultoria da SoftServe dará profundos resultados de negócios aos clientes.

A SoftServe tem mais de 12.000 associados em 14 países na América do Norte, EMEA, APAC e América Latina. Junto com a presença da Hoverstate em escritórios nos EUA e na Itália, o Diretor de Estratégia e Sócio-Gerente da Hoverstate, Rob Fauver, irá acompanhar o Diretor de Inovação e Sócio-Gerente, Kyung Ahn, como parte da família SoftServe.

"Acreditamos que se unir a um forte provedor de serviços de transformação digital é o melhor caminho para oferecer melhores recursos e soluções digitais excepcionais a nossos clientes", disse Fauver. "A SoftServe compartilha nossos valores de pessoas em primeiro lugar. As sinergias culturais entre as empresas são inigualáveis. A rede mundial de entrega da SoftServe nos aproxima de nossos clientes. Isto torna nosso suporte ágil e escalável. E estamos prontos para o futuro."

SOBRE A SOFTSERVE

A SoftServe é uma empresa líder em consultoria de TI que transforma e otimiza a forma como empresas em geral e empresas de software fazem negócios. Nossa abordagem de ponta a ponta garante inovação, qualidade e velocidade nos setores verticais de saúde, varejo, energia, fabricação e serviços financeiros.

SOBRE A HOVERSTATE

A Hoverstate é uma agência digital de serviços completos com foco em estratégia digital, aplicativos móveis, desenvolvimento de web e aplicativos de negócios com profunda experiência nos setores de seguros de saúde, farmacêutico e ciências da vida. Os principais recursos são: AppDev, Service Design/CX/UX, UI, operações de desenvolvimento e infraestrutura, Big Data, AI/ML, RPA e consultoria, sobretudo em setores verticais de saúde e mídia, educação e serviços financeiros.

