ees Europe 2023: grande avanço em novas tecnologias de bateria

Cada vez mais eletricidade está sendo gerada a partir de energias renováveis, enquanto o negócio de eletromobilidade está crescendo. Tanto faz se falamos de geração de energia sustentável ou mobilidade elétrica, uma coisa é fundamental: o armazenamento de energia – especialmente o armazenamento de bateria. Os fabricantes atuais dependem principalmente de bateriasàbase de lítio. Mas agora estão indo um passo além: a produção de baterias deve ser mais ecológica e os produtos mais eficientes, seguros e baratos. Para isso, vários fabricantes estão buscando alternativas – e a boa notícia é que as encontraram. Mais de 950 fornecedores vão apresentar seus produtos e soluções mais recentes para o armazenamento de energia do futuro na ees Europe (a maior e mais internacional feira do continente para baterias e sistemas de armazenamento de energia) e em exposições simultâneas. Além disso, os participantes da ees Europe Conference vão saber em primeira mão onde as bateriasàbase de lítio continuarão oferecendo suas vantagens, além de quais oportunidades estão se abrindo para outras tecnologias de bateria. A ees Europe faz parte do The smarter E Europe e vai ocorrer com a Intersolar Europe, a Power2Drive Europe e a EM-Power Europe, de 14 a 16 de junho, na Messe München (Alemanha). No total, são esperados 2,4 mil expositores e mais de 85 mil visitantes de 160 países.

No caminho rumo a um novo mundo de energia e mobilidade, os sistemas de armazenamento de energia eficientes, duráveis e seguros são essenciais. Os fabricantes atuais estão se centrando principalmente em bateriasàbase de lítio. Mas isso não é suficiente. Para fazer com que a produção seja mais ecológica e os produtos mais eficientes, seguros e baratos, cada vez mais instituições de pesquisa e empresas trabalham em tecnologias alternativas – e o sucesso foi alcançado.

Baterias de íons de sódio: melhores para o meio ambiente e mais seguras de opera

As baterias de íons de sódio são consideradas particularmente promissoras. Elas oferecem algumas vantagens quando comparadas com o lítio. Em primeiro lugar, o sódio é um componente natural do sal, tornando-o mais leve, mais barato e disponível em grandes quantidades. Em segundo lugar, as baterias de íons de sódio não requerem cobalto ou níquel e são mais seguras de operar. Os materiais usados para fabricar baterias de íons de sódio são mais fáceis de separar e reutilizar, facilitando a reciclagem. De acordo com o Instituto Federal de Pesquisa e Testes de Materiais da Alemanha (BAM), esta é uma “tecnologia drop-in” – o que significa que pode ser rapidamente aplicadaàprodução de baterias convencionais. Entre os expositores da ees Europe, estão vários fornecedores de tecnologia de íons de sódio. Uma delas é a startup Kite-Rise Technology, que apresentará soluções de íons de sódio na exposição, enquanto a empresa chinesa CATL anunciou que entrará em produção em série este ano.

Os sistemas de armazenamento de baterias de zinco apresentam desafios e oportunidades

Outra novidade no certame é a tecnologia de armazenamento de bateria baseada em zinco. Seu design de sistema simples combinado com altos níveis de segurança faz com que os sistemas de armazenamento de bateria de zinco de alto desempenho se destaquem. As vantagens adicionais são o fato de que os componentes da bateria não são tóxicos e que a mineração de matérias-primas é possível dentro da UE e é mais ecológica. O zinco está disponível e é barato em quantidades suficientes, e os sistemas não requerem cobalto ou níquel. Além disso, processos estabelecidos de produção de baterias podem ser usados. Até agora, o grande ponto fraco deste novo tipo de bateria é que a recarga ainda não é possível, o que significa que os sistemas de armazenamento de baterias de zinco precisam ser reciclados. A reciclagem requer o reprocessamento completo da bateria para que ela possa ser usada novamente. A Enerpoly da Suécia apresentará suas inovações em baterias de zinco na ees Europe, explicando o que faz desta tecnologia algo tão empolgante e como ela pode ser uma chave para o armazenamento de energia sustentável, apesar de seus desafios.

Novas tecnologias para baterias de fluxo

Muito se fala na área de baterias de fluxo, com novas tecnologias baseadas em hidrogênio e bromo sendo adicionadas ao leque de opções. Isso permite um armazenamento de longo prazo mais econômico, um desenvolvimento que impressiona por seu poder inovador. A Elestor, expositora da Holanda, é uma das finalistas do prêmio ees AWARD deste ano com sua bateria de fluxo de bromo de hidrogênio. De acordo com Elestor, o custo nivelado de armazenamento (LCOS) do sistema é duas a três vezes menor do que o dos dispositivos de armazenamento de íons de lítio e significativamente menor do que o das baterias de fluxo de vanádio. O bromo pode ser extraído da água do mar de forma ecológica e não está sujeito a quaisquer dependências geográficas ou políticas.

ees Europe 2023: novos materiais e tecnologias em destaque

Os visitantes podem descobrir tudo o que precisam saber sobre materiais e tecnologias de baterias na ees Europe 2023, que está sendo realizada como parte da The smarter E Europe. Mais de 950 fornecedores estarão presentes, apresentando seus produtos e soluções mais recentes para armazenamento de energia. Além disso, nos dias 13 e 14 de junho, a ees Europe Conference vai enfocar os tópicos mais quentes da indústria, ao mesmo tempo em que vai fornecer uma plataforma de rede mundial para os tomadores de decisão da indústria. Na sessão “Technology is Driving the Battery Business: Current Trends and Developments” (A tecnologia está impulsionando o negócio de baterias: tendências e desenvolvimentos atuais), em 13 de junho, especialistas discutirão as oportunidades apresentadas pelas alternativasàtecnologia de bateria de lítio nos vários mercados estacionários. Participarão da discussão o Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar (ISE), BASF, Enerpoly, SBL, ESS e Ambri Incorporated.

