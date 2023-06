Leite anuncia início de atendimentos de alta e média complexidade em traumato-ortopedia no Hospital de Estrela

Com um incentivo anual de R$ 1,2 milhão do governo do Estado, por meio doprograma Assistir,o Hospital de Estrela iniciou nesta quarta-feira (7/6) os serviços de alta e média complexidade em traumato-ortopedia, que irão beneficiar 360 mil pessoas de 37 municípios da Região dos Vales. O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participaram da cerimônia que marcou o início da prestação dos serviços.

“O anúncio de hoje é resultado da união dos municípios em torno desse projeto. O governo fica muito contente de ver prefeitos se unirem para beneficiar a população, deixando de lado diferenças e questões que eventualmente os distanciem. É assim que precisa ser feita a política: desprovida de vaidades e em prol dos cidadãos”, disse o governador.

Leite elogiou a união dos prefeitos, que deixaram de lado diferenças para beneficiar a população -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Até agora, moradores da região que precisavam de atendimento de alta e média complexidade eram obrigados a se deslocar até Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, distante 89 quilômetros de Estrela. Com a mudança, o município se torna referência em alta complexidade para os 37 municípios da Região dos Vales e de média complexidade para 15 municípios.

A secretária da Saúde ressaltou que o governo trabalha intensamente para aproximar gaúchos e gaúchas dos serviços de saúde. “É fundamental que possamos encurtar as distâncias e levar atendimento qualificado para perto das pessoas que precisam. Isso é transformador na vida de quem tem necessidade de acesso a serviços de saúde e, muitas vezes, não encontra esse atendimento próximo. O nosso trabalho é propiciar essas condições para todos”, destacou Arita.

A capacidade de atendimento do hospital será de 72 cirurgias de média complexidade, 16 de alta complexidade e 704 consultas especializadas por mês, com financiamento tripartite, ou seja, além dos incentivos do Estado, a instituição receberá recursos do governo federal e dos 37 municípios beneficiados pelos atendimentos.

Também participaram da cerimônia o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari e prefeito de Estrela, Elmar Schneider, o presidente da Associação de Municípios do Alto Taquari eprefeito de Vespasiano Corrêa, Tiago Michelo, entre outras autoridades.

Após o ato no hospital, o governador participou de uma reunião-almoço promovida pela Associação Comercial e Industrial de Estrela. No encontro, Leite falou sobre as prioridades para o desenvolvimento do Estado.