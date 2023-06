Tecnologia 5G está prestes a impulsionar as telecomunicações no Brasil

Desde que foi lançada comercialmente, no final do ano de 2009, a tecnologia 4G passou a permitir o acesso a conexões mais rápidas e eficientes, resultando em avanços significativos no setor das telecomunicações. A facilidade do acesso online, bem como a transmissão de download e upload dos arquivos em alta definição e sem quase nenhuma interrupção permitiram ao usuário considerável ganho de desempenho.

Contudo, o advento das demandas cada vez mais sofisticadas e incorporadas aos novos serviços oferecidos em ambiente virtual tem demonstrado necessidades mais próximas à tecnologia 5G, que chega ao mercado mundial pautada sob as bases sólidas da rede 4G, porém com o fator adicional de uma latência tão mais baixa a ponto de proporcionar uma comunicação quase em tempo real, de modo a atender com maior primor às necessidades do mais recente cenário tecnológico.

De acordo com informações fornecidas pelo site da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a mais nova tecnologia será implementada em todo o país até o ano de 2029, embora 347 cidades brasileiras já estejam liberadas para a instalação do 5G, conforme afirma o portal gov.br/mcom do Ministério das Comunicações (MCom).

Nos procedimentos relacionados com setor de telecomunicação em nuvem, também conhecido como PABX Cloud, a tecnologia 5G desempenha papel crucial em termos de expansão e aprimoramento. Na opinião de Paulo Henrique Silva, gerente de vendas da Conectel Telecom Multioperadora, “a tecnologia 5G oferece velocidades significativamente mais rápidas”.

Silva afirma, ainda, que “a latência ultrabaixa, a rede ampliada com capacidade de uso de maior número de aparelhos funcionando em tempo real e o suporte a aplicativos mais sofisticados favorecem amplamente a telecomunicação em nuvem pelo 5G”.

Com o memorando firmado entre a China e o Brasil, ocorrido no último dia 14 de abril deste ano, e que, entre outras pautas, determina a troca de informações em prol do desenvolvimento das telecomunicações em nuvem pela tecnologia 5G, as empresas ligadas ao serviço de PABX Cloud mostram-se entusiasmadas com a possível alta da produtividade no setor ainda este ano. “Estamos realmente empolgados”, conclui Silva, que já trabalha com a nova tecnologia.

