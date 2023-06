Chamadas de spam indesejadas e potencialmente perigosas continuam a atormentar consumidores do mundo inteiro enquanto empresas e reguladores trabalham para solucionar o problema

O que:

O spam telefônico continua a atormentar consumidores do mundo inteiro, corroendo sua confiança no ecossistema de comunicações. De fato, consumidores do mundo inteiro foram inundados com mais de 655 milhões de chamadas de spam só nos últimos meses de 2022, sendo muitas destas ligações provenientes de fraudadores. O problema é tão predominante que 95% das pessoas só atendem uma chamada quando reconhecem o número.