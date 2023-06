Maio Amarelo promove ações para conscientização no trânsito

Criado em 2014, o Maio Amarelo é um movimento internacional que visa à conscientização a respeito do elevado número de acidentes de trânsito que ocorrem em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 1,35 milhão de pessoas morram por ano devido a acidentes de trânsito em 178 países.

A campanha brasileira, idealizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, está em sua 10ª edição e promove uma ação coordenada entre diversos segmentos públicos e privados, buscando mobilizar toda a sociedade ao colocar em pauta a necessidade de tornar o trânsito mais seguro para todos.

O mês de maio foi escolhido em razão de uma resolução da ONU (Organização das Nações Unidas), de 11 de maio de 2011, que decretou a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, um compromisso assumido por governos de todo o mundo para tomar novas medidas para prevenir os acidentes no trânsito. Esse marco transformou este mês em uma referência mundial para mobilizações de segurança viária.

O Maio Amarelo promove ações e eventos educativos para sensibilizar a população sobre a importância do respeito às leis e à sinalização de trânsito, e para incentivar a adoção de comportamentos e de atitudes que contribuam para uma maior segurança no trânsito e, consequentemente, para a redução de acidentes e mortes. O tema deste ano é “No trânsito, escolha a vida”.

Para Lucas Nogueira, Key Account Manager da Advantech Brasil, empresa lider em soluções inteligentes de IoT (internet das coisas) e plataformas embarcadas, é preciso que campanhas de conscientização como o Maio Amarelo aproveitem as mídias digitais e as redes sociais para disseminar informações relevantes de segurança viária. “Vídeos educativos, posts informativos e campanhas interativas podem ajudar a alcançar um público mais amplo e engajá-lo de maneira mais efetiva”, ressalta.

Nogueira também destaca que o desenvolvimento de aplicativos móveis dedicados à segurança viária pode ser uma forma eficaz de fornecer orientações, dicas e lembretes aos motoristas. “Esses tipos de aplicativo poderiam incluir recursos diversificados, como informações sobre condições de trânsito, leis de trânsito, verificações de veículos etc.”

Ainda segundo o especialista, as campanhas poderiam utilizar a tecnologia de realidade virtual e aumentada para oferecer aos motoristas experiências imersivas com simulações de situações de trânsito desafiadoras, o que contribuiria para a educação dos usuários e para a sua conscientização sobre os riscos atrelados ao trânsito, muitos deles originados do comportamento do condutor do veículo.

Ainda segundo Nogueira, nos dias atuais temos disponíveis tecnologias inteligentes que podem ajudar motoristas a tomar decisões para reduzir acidentes nas vias, entre elas, radares de velocidade, sistemas de frenagem automática, câmeras inteligentes de fadiga do motorista, câmeras inteligentes para análise da faixa e distância do veículo da frente, alertas de colisão, sensores e câmera de ponto cego, câmeras de ré, GPS que compartilha informações em tempo real sobre acidentes, condições de tráfego, sinalização e a digitalização de todo esse sistema.

“Contudo, o uso desses recursos tecnológicos deve ser sempre combinado com esforços contínuos de educação, fiscalização, melhoria da infraestrutura e mudanças culturais para transformar o trânsito em um ambiente mais seguro, obtendo, assim, resultados significativos na redução de acidentes”, finaliza Lucas Nogueira.

