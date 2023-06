Quectel lança módulo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 FCM360W ultracompacto ideal para casas inteligentes e casos de uso industrial de IoT

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções IoT, lançou seu mais recente módulo Wi-Fi e Bluetooth Quectel FCM360W, combinando um processador de alto desempenho com recursos Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Com grande memória, incluindo 512KB SRAM e 4MB de memória flash, o FCM360W é altamente versátil, proporcionando uma combinação de poder de processamento, memória, conectividade e segurança.

O módulo apresenta recursos de segurança padrão, como os padrões de segurança WPA-PSK, WPA2-PSK e WPA3-PSK, e fornece criptografia AES de 128 bits para maior segurança. O FCM360W oferece suporte a várias interfaces, incluindo UART, SPI, I2C, I2S, ADC e PWM, juntamente com muitos modos de baixo consumo de energia e mecanismos de manutenção de conexão, tornando-o ideal para casas inteligentes e casos de uso de IoT industrial (IIoT).

O módulo FCM360W da Quectel é oferecido no fator de forma LCC com um tamanho de pacote ultracompacto de 25,5 mm x 18 mm x 3,2 mm, proporcionando grande flexibilidade para os desenvolvedores. O módulo oferece suporte para várias interfaces em 19 GPIOs, permitindo conexões SSL multicanal e cache local de grandes quantidades de dados. Isso o torna ideal para casos de uso como inversores fotovoltaicos, baterias de armazenamento de energia e outros dispositivos inteligentes que requerem monitoramento e armazenamento de dados a longo prazo. Além disso, o módulo tem uma faixa de temperatura operacional de -40 °C a 85 °C e acompanha opções de antena que incluem conector coaxial RF, pino de antena externa ou antena PCB.

“Estamos orgulhosos de lançar o Quectel FCM360W para ajudar a habilitar uma ampla gama de dispositivos IoT domésticos e industriais inteligentes”, disse Norbert Muhrer, Presidente e Diretor de Vendas da Quectel Wireless Solutions. “Ao reunir o Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5.1 em um fator forma compacto, mas com um processador de alto desempenho e grande memória, oferecemos mais opções e flexibilidade para desenvolvedores e fabricantes originais de dispositivos. Com suporte adicional do QuecOpen e seus poderosos recursos de processamento e variedade de opções de interface, o FCM360W é uma excelente opção para desenvolvedores que procuram um módulo compacto, versátil e seguro para seus dispositivos IoT”, continuou o Sr. Muhrer.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Como uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação em celular, GNSS, módulos Wi-Fi e Bluetooth, antenas, serviços e conectividade IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

