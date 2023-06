Thales anuncia plataforma de segurança de dados CipherTrust como serviço

A Thales, líder mundial no fornecimento de tecnologia e segurança, anunciou o lançamento de sua CipherTrust Data Security Platform em um modelo de assinatura como serviço baseado em nuvem. O anúncio demonstra o compromisso da Thales em oferecer aos clientes a escolha e a flexibilidade de consumir recursos de descoberta e classificação de dados, criptografia, gerenciamento de chaves e de segredos da plataforma em uma oferta de hardware ou software como serviço ou tradicional. O CipherTrust Cloud Key Management (CCKM) da Thales agora está disponível como serviço.

A CipherTrust Data Security Platform da Thales concede suporte aos clientes na redução do impacto de ameaças externas e na superação da complexidade operacional, ao simplificar operações de segurança de dados em ambientes locais e em nuvem. As poderosas ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida e segurança de dados da plataforma ajudam a reduzir significativamente o tempo do gerenciamento de riscos de negócios e oferecem acesso ao ecossistema inigualável de parcerias das plataformas de integrações com os principais fornecedores corporativos de armazenamento, servidores, bancos de dados, aplicativos e nuvem.

Segundo a Gartner, até 2025, 30% das empresas terão adotado plataformas de segurança de dados de amplo espectro, contra menos de 10% em 2021, devidoàdemanda reprimida por níveis mais altos de segurança de dados e ao rápido aumento nas capacidades de produtos.1 Hoje, a CipherTrust Data Security Platform já entrega resultados poderosos aos clientes. Eles dizem que notaram uma redução de 70% no esforço de criptografia e gerenciamento de chaves, uma redução de 35% no impacto de uma violação de dados e uma redução de 50% no esforço de desenvolvimento de interfaces. Isto conformo um Relatório de Impacto Econômico Total da Forrester sobre os benefícios da CipherTrust Data Security Platform.

Ao apresentar a CipherTrust Data Security Platform como serviço, a Thales oferece aos clientes uma escolha de opções de implantação de gerenciamento de chaves de máquina virtual, dispositivos físicos e cluster híbrido para incluir um serviço de assinatura baseado em nuvem, tudo apoiado por um FIPS 140-2 nível 3, Módulo de Segurança de Hardware (HSM) da Thales Luna Cloud. O modelo flexível elimina a necessidade de investimento inicial em infraestrutura de segurança de dados, e escala automaticamente para dar suporte a mudanças de capacidade, garantindo alta disponibilidade e resiliência para atender aos Contratos a Nível de Serviço (SLAs) comparáveis ao setor. As atualizações regulares do serviço oferecem aos clientes acesso sob demanda às ofertas mais recentes da CipherTrust Data Security Platform sem interromper as operações comerciais e proporcionar manutenção em tempo real das instâncias da CipherTrust.

Usando o CCKM, uma solução de gerenciamento de chaves de criptografia em várias nuvens líder do setor, os clientes podem centralizar o gerenciamento do ciclo de vida das chavesàmedida que migram dados confidenciais para a nuvem. Compatível com todos os principais provedores de serviços em nuvem, o CCKM inclui suporte para chaves nativas de nuvem, bem como diversos serviços Bring Your Own Key (BYOK) e Hold Your Own Key (HYOK), como AWS XKS e Google Cloud EKM, que permitem que as empresas controlem e mantenham as chaves com segurança fora da nuvem e separadas do CSP. A visibilidade em ambientes de várias nuvens ajuda os clientes do CCKM a aprimorar a eficiência e cumprir os mandatos de proteção de dados, como a soberania digital.

Os clientes podem se inscrever em ofertas como serviço da CipherTrust Data Security Platform mediante o Data Protection on Demand Marketplace da Thales, um mercado online baseado em nuvem que fornece uma ampla gama de serviços de segurança de dados em nuvem, HSM e gerenciamento de chaves. Esta plataforma como serviço irá oferecer um único painel de visualização às empresas, atualmente hospedada em centrais de dados na Europa e na América do Norte, com serviços adicionais de segurança de dados e regiões a seguir.

Todd Moore,Vice-Presidente de Produtos de Segurança de Dados na Thales: "A Thales tem mais de 40 anos de experiência em oferecer soluções de criptografia e gerenciamento de chaves a milhares de clientes. Apresentamos o novo modelo de entrega baseado em nuvem para serviços da CipherTrust Data Security Platform, a fim de satisfazer as crescentes demandas por agilidade em negócios e interesse em consumir nossas soluções como serviço. Com isto, podemos simplificar a implantação de criptografia e gerenciamento de chaves ao diminuir o custo de propriedade, reduzir o tempo de implantação e ajudar empresas com restrições a lidar com a crescente escassez de pessoal de segurança qualificado."

1 Gartner, 2023 Roteiro Estratégico para Adoção da Plataforma de Segurança de Dados, Joerg Fritsch, Brian Lowans, 22 de setembro de 2022

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e a nível internacional, sendo utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e identidade e segurança digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética.

A Thales tem 77 mil funcionários em 68 países. o Grupo gerou vendas de €17.6 bilhões em 2022.

