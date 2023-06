Hospital Regional de Santa Maria terá agência transfusional a partir da próxima semana

A partir da próxima semana, o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) terá uma agência transfusional para os serviços de hematologia. A confirmação ocorreu em reunião do diretor do HRSM, Geison Farias, com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, nesta segunda-feira (5/6). A diretora do Hemocentro do Rio Grande do Sul, Katia Brodt, também participou do encontro.

A agência transfusional é uma unidade hemoterápica que armazena sangue e seus derivados e realiza exames imuno-hematológicos pré-transfusionais, além de liberar e transportar os produtos sanguíneos para as transfusões nos setores do hospital. A equipe contará com uma médica hematologista, uma enfermeira e quatro técnicas. Os exames que vinham sendo feitos no Hemocentro Regional de Santa Maria serão, a partir de agora, realizados no local.

“É uma qualificação muito importante para o Hospital Regional, que vai ter um estoque no próprio serviço para fazer a assistência dos pacientes e oferecer melhores condições, principalmente para a realização de cirurgias”, explicou Kátia. “A abertura da agência demonstra a estruturação que o hospital vem tendo para cumprir sua função não só para Santa Maria como para os 33 municípios da região na qual é referência.”

Para Farias, a necessidade de uma agência transfusional traduz o volume de cirurgias que a instituição vem realizando. “Em maio, atingimos o número de mil cirurgias neste ano”, ressaltou o diretor, citando as cirurgias geral, vascular e traumato-ortopedia de média complexidade, neurocirurgia de média e alta complexidade e digestiva entre as mais realizadas.

O diretor destaca a execução de 370 colangiopancrearetrografias, procedimentos para diagnóstico e tratamento das doenças digestivas, em 2022 e 2023. “É uma cirurgia que salva muitas vidas, pois reduz o tempo de espera por cirurgias digestivas, e é muito procurada por pacientes de todo o Estado, principalmente da Região Metropolitana”, conta.