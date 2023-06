XCMG amplia portfólio de produtos com propulsão elétrica no Brasil

Orientada para se mover em direção a um desenvolvimento mais sustentável, digital e inteligente, formulando a visão de “XCMG Verde”, a companhia chinesa XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd.) tem investido na substituição das tradicionais máquinas movidas a diesel. O objetivo é comprometer-se em criar produtos neutros na emissão de carbono, contribuindo com o meio ambiente.

Apenas no último ano, a XCMG lançou mais de 10 novos produtos mundialmente com essa nova diretriz global, incluindo o modelo E7-49T, caminhão-trator com PBTC de até 49 toneladas, que marcou a estreia da marca no segmento rodoviário.

A economia de energia, a baixa emissão de carbono e o desenvolvimento verde e sustentável são temas de interesse mundial e, tanto a China quanto o Brasil, como signatários do Acordo de Paris, estão trabalhando juntos para construir um planeta melhor para a humanidade.

Visando reduzir a emissão de carbono, a XCMG lançou um plano de ação no setor de máquinas de construção da China, no final de 2021, demonstrando a intenção da empresa em atualizar constantemente seus produtos, adequando-os às necessidades do mercado. A XCMG Brasil está estabelecendo um novo mercado baseado em máquinas elétricas e mais de 600 novos equipamentos já chegaram ao país.

No campo de Pesquisa & Desenvolvimento e fabricação de novos equipamentos de mineração de energia, a XCMG iniciou uma cooperação com empresas de mineração em todo o mundo e lançou, sucessivamente, caminhões de mineração puramente elétricos, além de escavadeiras, carregadeiras e outros equipamentos de mineração.

No futuro, a XCMG Brasil deseja acelerar a construção de fábricas inteligentes e impulsionar a cadeia da indústria local. Pretende criar uma unidade de P&D no país, focando na fabricação dos principais componentes e no desenvolvimento de novas tecnologias, como veículos elétricos e autônomos em favor da sustentabilidade.

Sobre a XCMG

Com atuação em mais de 180 países, XCMG é uma das maiores fabricantes mundiais de guindastes, linha amarela e um dos maiores na fabricação de caminhões na China. Conhecida mundialmente pela eletrificação de máquinas pesadas, a empresa possui uma lista de veículos 100% elétricos, como caminhões off-road para mineradoras, carregadeiras, caminhão rígido rodoviário, escavadeiras e empilhadeiras.

Fundada em 1943, a XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd.) está presente no mercado brasileiro desde 2004, sendo que a primeira máquina importada chegou no ano 2000.

Instalada em Pouso Alegre, Minas Gerais, às margens da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, a XCMG possui uma fábrica que consumiu investimentos de US$ 500 milhões para ser erguida, em 2014. Possui outras três unidades focadas no suporte ao produto no país, em Guarulhos (SP), Contagem (MG) e Parauapebas (PA).