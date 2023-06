Mês de maio é marcado por momentos decisivos na história da telecomunicação

O ano de 2023 marca datas de grande relevância no cenário das telecomuniicações, que iniciaram no dia 3 de maio, com a aprovação e o lançamento do Relatório Anual de Gestão da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), referente ao exercício de 2022, onde consta o aniversário de 25 anos da agência.

Já no dia 14, a entidade estatal assinou o memorando de entendimento junto ao Ministério das Comunicações (MCom) e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China.

E no dia 17 desse mês, foi comemorado o Dia Mundial das Telecomunicações, estabelecido pela Assembléia Geral das Nações Unidas, sob o tema anual de celebração "Capacitação dos países menos desenvolvidos através das tecnologias de informação e comunicação".

Os 25 anos a Anatel

Celebrados no dia 04 de novembro de 2022, os 25 anos da Anatel constam do Relatório Anual de Gestão publicado e aprovado no dia 03 de maio deste ano. Dentre outras questões, houve destaque para a revisão do planejamento estratégico e o combate ao telemarketing, com a adoção do código 0303 e a implementação de medidas cautelares contra as chamadas automáticas, mais conhecidas como robocalls.

De acordo com Carlos Baigorri, presidente da agência, em afirmação ao portal do Ministério das Comunicações, “o ano de 2022 ficou marcado pelo aniversário de 25 anos da Agência. A maturidade da Anatel coincide com a maturidade também das telecomunicações no Brasil”.

O Relatório de Gestão Anual da Anatel referente ao exercício de 2022 dá acesso livre à sociedade por meio do seu portal oficial.

Parceria entre Brasil e China

Baseado no compartilhamento de informações sobre pautas de tecnologia de informação e comunicação discutidas em foros nacionais, o memorando estabelecido entre o Brasil e a China integra assinatura do Ministério das Comunicações (MCom), da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, que aconteceu no dia 14 de maio.

Temas como tecnologias de comunicação sem fio, computação em nuvem, big data, inteligência artificial, Internet das coisas e tecnologias para indústria, educação, saúde e meio ambiente são as áreas entre os países.

Dia Mundial da Telecomunicações

Instituído no dia 17 de maio de 1865, o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação foi escolhido como data celebrativa pela Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Ficou, portanto, evidenciada a data 17 de maio como um dia em há o estímulo e o reconhecimento da função transformadora da comunicação ligada a novas tecnologias, já que é código universal de encurtamento de fronteiras, sociedades e cooperações diversas.

De acordo com Paulo Henrique Silva, gerente de vendas da Conectel Telecom Multioperadora, “o mês de maio de 2023 pode ser considerado marco histórico no meio corporativo das telecomunicações, já que contribuiu de forma incisiva para o desenvolvimento seguro das prestadoras de serviço do ramo no país”.

