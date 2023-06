Exame de qualificação da Uerj reúne quase 50 mil candidatos

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) realizou, neste domingo (4), o primeiro exame de qualificação do Vestibular Estadual 2024. Segundo informou o Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea) da Uerj, foram inscritas no exame 55.476 pessoas, das quais 5.399, ou 9,73% do total de inscritos, não compareceram.

O vestibular se destina a 77 cursos de graduação distribuídos entre a capital do estado, incluindo ocampusZona Oeste, e as cidades de Cabo Frio, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende e São Gonçalo. A novidade, este ano, foi a inclusão docampusde Cabo Frio, que oferece os cursos de ciências ambientais, geografia e medicina. A segunda etapa prevê a realização de exame discursivo e redação, no dia 3 de dezembro próximo.

Este ano, o vestibular da Uerj voltou ao modelo anterior à pandemia. A primeira etapa envolve a aplicação de dois exames de qualificação. Os candidatos podem fazer os dois ou apenas um deles. Será considerada a maior pontuação dentre os dois. Segundo a universidade, para o segundo exame de qualificação, será preciso realizar outra inscrição, cujo período será de 10 a 24 de julho. A prova ocorrerá no dia 3 de setembro.

A Uerj informou ainda que os candidatos podem consultar a prova realizada neste domingo e o gabarito na página do Vestibular Uerj .