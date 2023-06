Secretaria da Saúde participa da 8ª edição do Cosud em Minas Gerais

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, esteve em Belo Horizonte, juntamente com a equipe técnica da SES, participando da 8ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). O evento debateu temáticas conjuntas entre os Estados das duas regiões. No campo da saúde a temática desta edição foi “Saúde Digital”.

Dentro do Grupo de Trabalho (GT) da Saúde, foram apresentadas as experiências de cada Estado na informatização do acesso e processamento de dados que buscam a ampliação e qualificação do atendimento, bem como soluções digitais para os gestores.

“Momentos como este são importantes para discutirmos diversos temas, em especial a utilização das tecnologias para a melhorar a qualidade da assistência e o acesso aos nossos pacientes do Sistema Único de Saúde, seja na assistência farmacêutica, nas cirurgias eletivas na Atenção Primária à Saúde. Só assim vamos conseguir fortalecer nosso SUS e dar uma saúde de qualidade para a nossa população”, afirma Carmen Zanotto.

Santa Catarina apresentou os sistemas de informação utilizados pela gestão através da Business Intelligence (BI) que possibilitam, por exemplo, que a população tenha acesso desde a ocupação dos leitos SUS em todos os hospitais do Estado, até às incidências dos casos de dengue e Covid-19.

O objetivo do consórcio é que as soluções sejam integradas entre as regiões unificando formatos de disponibilização das informações em todos os estados participantes e um possível compartilhamento dos sistemas com as mesmas metodologias realizando um nivelamento de acesso digital. Somente nesses sete Estados são 119 milhões de habitantes, as duas regiões concentram 70% do PIB nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Participaram da comitiva da SES, além da secretária, o diretor de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica (DITIG), Márcio Pacheco de Andrade, a superintendente de Serviços Especializados e Regulação (SUR) Claudia Ribeiro Gonsalves e o assessor de gabinete,ArionGodoi.